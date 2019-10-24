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Абхазия Информ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В АБХАЗИИ - 7 044,9 РУБ.

Новости Вторник, 19 ноября 2019 14:08
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В АБХАЗИИ - 7 044,9 РУБ.

 

Сухум. 19 ноября 2019. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября 2019 г. составила 7 044,9 руб.. Сюда включены стоимость продовольственных товаров – 4818,7 руб., непродовольственных товаров – 1.380,8 руб., а также платные услуги, налоги и обязательные платежи – 845,4руб.        

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,3%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2019 года составил 102,9 %, в том числе на продовольственные товары – 102,7%, непродовольственные товары – 101,4%, платные услуги населению – 103,7%.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за октябрь 2019 г.по отношению к октябрю 2018 г. составил – 103,3%, в том числе на продовольственные товары – 102,9%, непродовольственные товары – 102,4%, платные услуги населению – 103,8%.        

Об этом сообщает Госкомитет по статистике РА.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 ноября 2019 14:14

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