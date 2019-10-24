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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ АКВАТОРИИ ПОРТА К ПРИЕМУ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

Новости Пятница, 22 ноября 2019 10:57
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В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ АКВАТОРИИ ПОРТА К ПРИЕМУ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»

 

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Сухуме завершили работы по подготовке акватории порта к приему круизного лайнера «Князь Владимир» Об этом «ПортНьюс» рассказал в ходе Транспортной недели в Москве генеральный директор ООО «Черноморские круизы» (оператор судна «Князь Владимир») Виктор Глуховщенко.

Он пояснил, что в рамках соглашения, заключенного между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», целью которого является организация к 2020 году круизного сообщения между портами России и Абхазии, абхазская сторона выполнила свои обязательства. Проведено обследование гидротехнических сооружений порта Сухум, проверена техническая готовность двух портовых буксиров.

В ближайшее время силами Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» будут проведены промеры глубин.

Тестовый рейс из Сочи в Сухум ожидается в первой декаде декабря 2019 года. Он пройдет без пассажиров и займет около трех суток (в оба конца).

В навигацию 2020 года ожидаются 6 круизных заходов в порт Сухум из Сочи.

Прочитано 60 раз Последнее изменение Пятница, 22 ноября 2019 11:00

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