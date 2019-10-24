Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Сухуме завершили работы по подготовке акватории порта к приему круизного лайнера «Князь Владимир» Об этом «ПортНьюс» рассказал в ходе Транспортной недели в Москве генеральный директор ООО «Черноморские круизы» (оператор судна «Князь Владимир») Виктор Глуховщенко.

Он пояснил, что в рамках соглашения, заключенного между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы», целью которого является организация к 2020 году круизного сообщения между портами России и Абхазии, абхазская сторона выполнила свои обязательства. Проведено обследование гидротехнических сооружений порта Сухум, проверена техническая готовность двух портовых буксиров.