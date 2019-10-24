ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ АБХАЗИИ БЫЛО СОВЕРШЕНО 266 ВЫЛЕТОВ И СБРОШЕНО 1736 ТОНН ВОДЫ

На вопросы журналистов отвечали министр по чрезвычайным ситуациям РА Лев Кивициния и посол России в Абхазии Алексей Двинянин ответили на вопросы журналистов.

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. В пятницу, 22 ноября, в пресс-центре МЧС РА состоялась пресс-конференция и торжественное награждение спасателей России, оказавших помощь в тушении лесных пожаров в Абхазии.

Первые очаги возгорания спасатели МЧС Абхазии обнаружили на Сухумском перевале в воскресенье 10 ноября. Руководство МЧС обратилось за помощью российским коллегам, так как у министерства нет спецавиации для тушения пожаров.

15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. Самолет-амфибия Бе-200 прибыл в Абхазию в воскресенье 17 ноября и приступил к тушению пожара в Гагрском районе.

Самолет-амфибия Бе-200 вмещает 12 тонн воды. Заправка воды производилась в море, затем самолет сбрасывал воду в горах.

Авиагруппу с земли поддерживали подразделения МЧС Абхазии, в частности пожарные машины с 7,5 т воды.

За все время тушения пожаров в труднодоступных горных районах Абхазии было совершено 266 вылетов и сброшено около 1736 тонн воды для ликвидации очагов, сообщил на на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил оперативность действий правительства Абхазии, которое направило письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи в тушении пожаров в труднодоступных горных местах.

Двинянин подчеркнул, что российские структуры незамедлительно отреагировали на просьбу абхазской стороны и сделали все от них зависящее для того, чтобы российские спасатели в максимально короткий срок прибыли в Абхазию.

Лев Квициния поблагодарил российских коллег за безвозмездную помощь в тушении пожаров.

«Таких пожаров в Абхазии еще не было. Все было организовано вовремя, все службы среагировали оперативно… Наше сотрудничество с российскими спасателями возникло не сегодня, мы давно вместе работаем и дружим с российскими коллегами», - подчеркнул Квициния.

Спасатели рассказали журналистам о трудностях, с которыми они сталкивались при тушении с воздуха пожаров в труднодоступных районах.

Экологи пока не могут точно определить объем ущерба, причиненного природе, сказал председатель госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

Пожар был «низовой» и нанес урон подлескам, однако, к счастью, не распространился на хвойные деревья. Фактов гибели диких животных не зафиксировано.

Савелий Читнанава обратил внимание на то, что возможности возникновение естественных пожаров в горах Абхазии близки к нулю.

Эксперты считают, что причиной пожаров мог быть человеческий фактор. В горах достаточно прохладно и вряд ли могло произойти самовозгорание.

Главный лесничий Абхазии Камо Мелкумов поблагодарил всех участников операции за работу по спасению лесов Абхазии от пожара.

Он также считает, что пожар в лесах мог возникнуть по вине людей. Вместе с тем, он исключает причастность к возгораниям местных охотников, соблюдающих правила поведения в горах.

Поскольку у Абхазии не имеет спецавиации для тушения пожаров, руководство МЧС РА и РФ должны подписать дополнительный протокол, чтобы в случае возникновения критической ситуации, проблему с помощью можно было оперативно решить не на межправительственном, а межведомственном уровне.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния медалью МЧС Абхазии «За содружество во имя спасения» награждены командир авиационного звена самолета Бе-200 Южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ (г. Ростов-на Дону) Александр Маркохай и штурман воздушного судна Южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ (г. Ростов-на-Дону) Роман Пластинин.

Медали МЧС РА удостоены также:командир авиационного звена Южно-спасательного центра МЧС РФ Самвел Келешян, бортовой механик авиационного звена ЮАСЦ МЧС РФ Артур Хостян, второй пилот ЮАСЦ МЧС РФ Семен Немиловский, бортовой механик авиационного звена самолета Бе-200 Павел Гаевой, второй пилот самолета Бе-200 Александр Талько.

Почетными грамотами МЧС РА награждены еще 12 человек.