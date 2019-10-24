ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ
Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. На углу Проспекта Леона и Набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" приблизительно в 14:30 – 14:40 произошла перестрелка.
Неизвестные лица в камуфляжной форме и масках открыли стрельбу в результате которой есть пострадавшие.
Четыре человека с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Как сообщили «Абхазия-Информ» в приемном покое Сухумской городской клинической больницы, два человека скончались от полученных ран.
Территорию вокруг ресторана оцепили. На место экстренно прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба.
В пресс-службе МВД ситуацию комментировать пока отказываются, ссылаясь на необходимость уточнения информации и проведение следственных мероприятий.
Президент Рауль Хаджимба экстренно созвал закрытое совещание Совета безопасности.
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