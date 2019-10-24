ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. На углу Проспекта Леона и Набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" приблизительно в 14:30 – 14:40 произошла перестрелка.

Неизвестные лица в камуфляжной форме и масках открыли стрельбу в результате которой есть пострадавшие.

Четыре человека с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в приемном покое Сухумской городской клинической больницы, два человека скончались от полученных ран.