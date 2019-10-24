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Абхазия Информ

ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 22 ноября 2019 16:15
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ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕСТРЕЛКИ В СУХУМЕ

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. На углу Проспекта Леона и Набережной Махаджиров, напротив ресторана "Сан-Ремо" приблизительно в 14:30 – 14:40 произошла перестрелка.

Неизвестные лица в камуфляжной форме и масках открыли стрельбу в результате которой есть пострадавшие.

Четыре человека с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в приемном покое Сухумской городской клинической больницы, два человека скончались от полученных ран.

Территорию вокруг ресторана оцепили. На место экстренно прибыл министр внутренних дел Гарри Аршба.

В пресс-службе МВД ситуацию комментировать пока отказываются, ссылаясь на необходимость уточнения информации и проведение следственных мероприятий.

Президент Рауль Хаджимба экстренно созвал закрытое совещание Совета безопасности.

Прочитано 50 раз Последнее изменение Пятница, 22 ноября 2019 16:16

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