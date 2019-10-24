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Абхазия Информ

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПРОЙДЕТ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ДЕКАБРЯ В СУХУМЕ

Новости Пятница, 22 ноября 2019 16:36
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ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПРОЙДЕТ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ДЕКАБРЯ В СУХУМЕ

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. Подготовке к предстоящему 18-ому заседанию Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией посвящалось совещание абхазской части МПК, которое провел в пятницу 22 ноября премьер-министр Валерий Бганба.

Восемнадцатое заседание МПК пройдет в первой декаде декабря 2019 года в Сухуме.

Открывая совещание, глава правительства представил членам абхазской части Межправкомиссии нового главу Государственного управления РА по строительству Тимура Агрба, а также проинформировал собравшихся о том, что курировать реализацию мероприятий Инвестпрограммы вверено министру экономики Республики Абхазия.

Участники рабочей встречи обсудили повестку и проект решений предстоящего заседания МПК, обменялись мнениями о содержании будущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020 – 2022 гг., мероприятия которой предстоит утвердить в ходе восемнадцатого заседания.

По словам премьер-министра Валерия Бганба, с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте федерального бюджета России на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, общий объём финансирования новой Инвестпрограммы на три года составит 4 млрд 500 млн. рублей, ежегодно – по 1 млрд 500 млн рублей, соответственно.

Член абхазской части Межправкомиссии Адгур Ардзинба сообщил об основных направлениях и мероприятиях будущей программы:

«В рамках этой суммы распределены мероприятия на три года, в основном это – автодороги, инфраструктура, восстановление электроэнергетических сетей в Абхазии. Один из основных социальных объектов – Детская республиканская больница, строительство которой заложено в проекте будущей Инвестпрограммы».

Он также отметил, что здание нынешней детской больницы не соответствует нормам и стандартам, поэтому было принято решение возвести новое здание на территории Республиканской больницы в Сухуме.

«Это позволит использовать оборудование и медтехнику, которые ранее были приобретены для Республиканской больницы, и создать единый качественно оснащенный центр», - сказал Бганба.

Кроме того, в соответствии с договорённостями руководства Абхазии и России, в проект будущей Инвестпрограммы войдёт мероприятие по проектированию тюрьмы в республике.

Участники рабочего совещания обсудили также выполнение текущей Инвестпрограммы.

Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы была утверждена в Москве в ходе 15-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 8 июня 2017 года.

Программа включает в себя 12 разделов на общую сумму 5 млрд 467 млн рублей, более 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 28 раз Последнее изменение Пятница, 22 ноября 2019 16:39

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