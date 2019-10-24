О том, чем было вызвано решение создать новую партию, рассказал Леонид Лакербая.

На съезд было избрано 240 делегатов с разных городов и районов республики.

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ . Сегодня в Сухуме состоялся учредительный съезд новой политической партии «АйтаИра».

В своем докладе он отметил: «Итоги выборов показали, что четверть избирателей, принявших участие в двух турах последних выборов президента, являются нашими сторонниками. Это существенная часть многонационального народа Абхазии. И мы считаем правильным объединить своих единомышленников в новой партии.

Оправданность ее создания объясняется необходимостью более активного участия в политических процессах, в том числе посредством участия в выборах всех уровней – от муниципальных до президентских.

Вновь создаваемая партия будет инициировать внесение изменений в Конституцию Республики Абхазия, в законы «О выборах Президента Республики Абхазия», «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия», «О выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия». Очевидную необходимость внесения изменений в эти правовые акты подтверждает ситуация в стране.

Ряд существенных изменений требуют и другие нормативно-правовые акты, регулирующие социально-экономическую политику, формирующие инвестиционный климат в республике. Убежден, что государство должно быть не только фискальным агентом, но оно обязано вмешиваться в экономические процессы, которые идут в разрез с социальными целями общества и национальными приоритетами страны».

Основные положения программы и устава партии озвучил Беслан Кубрава.

В числе основных задач партии в политической сфере Кубрава назвал:

приход к власти конституционным путем, самостоятельно или в союзе с другими политическими силами, разделяющими взгляды партии по основным вопросам общественного и государственного развития;

активное участие в выборах всех уровней и референдумах;

формирование кадрового резерва, выдвижение членов и сторонников партии для участия в государственной, общественной, и политической жизни страны;

защита социально-экономических, политических и правовых интересов граждан;

решение политических вопросов правовым путем;

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и контроль за деятельностью;

обеспечение достижения политической и социальной стабильности в обществе;

установление и развитие связей с близкими по целям и задачам политическим партиям и общественными объединениями.

Делегаты съезда единогласно избрали Леонида Лакербая председателем партии

По итогам работы учредительного съезда была принята резолюция.

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РЕЗОЛЮЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»

Заслушав и обсудив проект Устава и Программы политической партии «Айтаира» съезд

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Устав политической партии «Айтаира».

2. Утвердить Программу политической партии «Айтаира».

3. Избрать Председателем политической партии «Айтаира» Л.И Лакербая.

4. Определить состав Политсовета партии в количестве 27 человек.

5. Определить состав Президиума политсовета партии в количестве 9 человек.

6. Определить состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.

7. Принять решение о создании территориальных отделений партии в городе Сухум, Гагрском, Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчалском районах.

8. Вопрос создания территориального отделения партии в Галском районе решить на следующем съезде партии.

Сухум. 22 ноября 2019 г.