Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА - умышленное убийство; покушение на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Сухум. 23 ноября 2019. Абхазия-Информ . Прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Алхаса Авидзба и Астамура Шамба, произошедшего днем 22 ноября. Шамба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц (не менее четырех человек) в масках, камуфлированной одежде, вооруженных незаконно хранимыми и перевозимым автоматическим огнестрельным оружием, по предварительному сговору совершила умышленное убийство Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения, в Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

По состоянию на 10 часов утра 23 ноября 2019 года, пострадавшая Акиртава Д.Ю. будучи доставленная в реанимационное отделение Республиканской больницы находится в крайне тяжелом состоянии, коме. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.

Создана оперативно-следственная группа. При оперативном сопровождении Управления уголовного розыска МВД РА проведен осмотр места происшествия и прилегающих территорий. Следователи и криминалисты с места происшествия изъяли образцы крови, а также более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Примерно в 16:00 оперативные работники МВД РА на заброшенной территории, прилегающей к депо железнодорожного вокзала Сухума обнаружили горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета. В салоне автомобиля находились четыре автомата Калашникова.

Следователи провели наружные осмотры тел погибших. Назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения с прилегающих к месту происшествия территорий. Оперативным службам даны соответствующие указания об установлении места нахождения лиц совершивших данные преступления.