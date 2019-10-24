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Абхазия Информ

СОСТОЯНИЕ РАНЕНОЙ ДОМИНИКИ АКИРТАВА ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫМ

Новости Понедельник, 25 ноября 2019 14:34
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СОСТОЯНИЕ РАНЕНОЙ ДОМИНИКИ АКИРТАВА ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫМ

 

Сухум. 25 ноября 2019. Абхазия-Информ. «Состояние раненой Доминики Акиртава тяжелое. Врачи делают все от них зависящее. К сожалению, больная не транспортабельна.

Минздрав готов взять на себя все расходы, связанные с ее лечением и приглашением при необходимости российских специалистов сюда. Наши врачи постоянно консультируются с российскими нейрохирургами, - об этом корр. «Абхазия-Информ» сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

«Состояние больной крайне тяжелое. Она находится в коме. Это обусловлено полученным ею огнестрельным проникающим ранением в голову. Нами проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению нарушенных функций. К сожалению, хирургическое вмешательство пока невозможно. Мы отправили снимки и выписку из истории болезни пациентки российским коллегам. Транспортировка такой тяжелой больной не представляется возможной», - сказала сегодня на брифинге в Республиканской больнице нейрохирург Кристина Бения.

«Все, что необходимо нами делается. Как врач-реаниматолог, я могу сказать, что состояние нашей пациентки обусловлено последствиями полученного ею тяжелого огнестрельного ранения с повреждением головного мозга и переносимым ею  нейрогенным, травматическим и гемморагическим шоком», - сказала заведующая реанимационным отделением Наргиза Харчилава.

Харчилава сообщила, что они связывались не только с коллегами из Института Бурденко, но и греческими нейрохирургами. «Они с тактикой ведения нами пациентки согласны. Все что необходимо нами делается, но она не транспортабельна... С первого дня, с момента поступления Д. Акритава в реанимационное отделение всеми препаратами и медикаментами нас обеспечивает больница. Единственное, вчера был необходим один препарат – норадреналин, которого не оказалось в аптеках республики. С препаратом нам помог один из пациентов. Все остальное у нас есть», - сказала Харчилава.

22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных  лиц в масках и  камуфлированной одежде  открыла стрельбу из автоматического оружия. Два человека - Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения  - были убиты.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения,   в Республиканскую больницу также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, а  во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

Фото "Sputnik Фбхазия"

Прочитано 28 раз Последнее изменение Понедельник, 25 ноября 2019 17:06

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