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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА "СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА"

Новости Понедельник, 25 ноября 2019 16:22
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА &quot;СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА&quot;

 

Сухум. 25 ноября 2019. Абхазия-Информ. 25 - 26 ноября в Сухуме проводится V Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека"

В этом году фестиваль посвящен юбилейной дате - 90-летию писателя (6 марта 1929, Сухум -— 31 июля 2016, Москва)

В рамках фестиваля в Центральном выставочном зале Союза художников РА открылась выставка фотографий Искандера «Фазиль и его окрестности». На ней представлено несколько десятков черно-белых и цветных фотографий, иллюстрирующих разные этапы жизни классика современной литературы.

Открывая выставку, министр культуры Эльвира Арсалия сказала: «Мы в пятый раз проводим в Абхазии фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". За время существования фестиваля проведено очень много интересных мероприятий, выставок, театральных постановок, различных конкурсов, конференций и круглых столов, снят анимационный фильм "Мальчик и война", создана карта достопримечательных мест, связанных с жизнью Искандера в Сухуме».

Министр выразила надежду, что фестиваль будет жить долго и собирать вокруг себя людей, которых вдохновляет творчество Искандера, подпитывает их жизненную энергию, духовность.

«Здесь представлены не просто фотографии Фазиля Абдуловича. Они сами по себе - художественны произведения, демонстрирующие разные этапы жизни Искандера», - отметил Алексей Шервашидзе.  

Фестиваль проводится под патронажем президента Абхазии. Организует его министерство культуры и фонд Фазиля Искандера.

Выставка фотографий Ф. Искандера продлится до 5 декабря.

Сегодня же вечером, в 19:00 в Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера премьера фильма «День жизни или Фазиль Искандер» - заключительная часть документальной трилогии о Фазиле Искандере. Режиссёр - Ибрагим Чкадуа.

26 ноября в 16:00 в Сухумском Доме Юношества состоится ежегодный конкурс детского рисунка «Грушевый компот» по мотивам произведения Фазиля Искандера.

26 ноября в 12:00 планируется посадка саженцев эвкалипта на набережной участниками фестиваля вместе с Сухумским Домом Юношества.

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Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 25 ноября 2019 16:38

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