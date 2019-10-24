ГИВИ ГАБНИЯ: «ЦСИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ АБХАЗИИ, А НЕ ЧАСТНОЕ ВЕДОМСТВО»

Практически весь коллектив ЦСИ заявил о своей поддержке Олега Дамениа, обвинив власти в нарушении устава Центра и ушел в отставку.

12 ноября президент Рауль Хаджимба своим указом освободил от должности директора ЦСИ кандидата философских наук Олега Дамениа, возглавлявшего Центр с 2006 года и назначил новым руководителем юриста Гиви Габния.

Гиви Габния напомнил о том, почему создавался ЦСИ при президенте, заявив, что Центр стратегических исследований, прежде всего, государственное учреждение при Президенте Абхазии, а не частное ведомство.

Как отмечается в положении о ЦСИ, Центр занимается «разработкой и экспертизой проектов концепции, направленных на обеспечение стабильного и безопасного развития РА; разработкой методики и методологии научно-исследовательской работы; обобщением результатов исследований и построение концепции развития республики Абхазия; представление информационно-аналитических материалов, предложений, рекомендаций, экспертных оценок, прогнозов в высшие государственные органы для служебного пользования; создание информационной базы данных, позволяющей осуществлять научно-исследовательскую деятельность; информирование политических и научных кругов, а также общественности о результатах исследования».

«Перед ЦСИ ставилась задача научного подхода к разного рода проблемам: выявить проблему, осуществить ее анализ, дать небольшую дорожную карту, чтобы в конце концов решить обозначенную проблему», - сказал Габния.

Он подчеркнул, что бывший коллектив ЦСИ сделал немало и разработал такой важный труд как «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года». Этот документ станет одним из важных оснований для дальнейшей работы ЦСИ в новом составе.

Габния сообщил, что беседовал с бывшими сотрудниками ЦСИ, уговаривал их продолжить работу, но они не согласились, и контракт с ними был расторгнут. Теперь Габния набирает новый состав сотрудников на 8 штатных единиц, а в случае необходимости будет привлекать к исследованиям по ряду направлений дополнительно экспертов на контрактной основе, что не противоречит положению о ЦСИ.

По словам Габния, бывшее руководство ЦСИ работало без плана, утвержденного президентом, являющимся учредителем Центра.

Говоря о деятельности ЦСИ, Габния подчеркнул, что у Центра стратегических исследований есть важное преимущество - доступ к служебной информации.

Но не все данные, которые получает ЦСИ, по мнению Габния, должны становиться достоянием широкой общественности.

«Взаимоотношения между ЦСИ и президентом республики не должны быть формальными. Необходимо постоянное взаимодействие между главой государства и Центром стратегических исследований. Президенту виднее, какие необходимы реформы, какие направления внутренней и внешней политики, какие темы нуждаются в исследовании со стороны ЦСИ. Он является основным заказчиком научно-исследовательских тем ЦСИ», - сказал Габния.

«Президент будет ставить нам задачи! Ему виднее! Ему видны те проблемы, которые он сам, как высшее должностное лицо, будет решать, какие направления будут избраны для ЦСИ. Такая практика существует и в других странах. Эти исследования потом ложатся основу нормативных актов высшей государственной власти. К примеру, майские указы президента России основаны в том числе и на исследованиях, которые проводились ЦСИ РФ. И здесь хочется применить их опыт», - сказал Габния.

Габния в скором времени намерен представить президенту план работы Центра на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Касаясь бывших сотрудников ЦСИ, новый директор отметил, что в основном они были экономистами, что не совсем правильно.

Габния намерен привлечь к работе не только экономистов, но и экспертов по другим направлениям. Он также подчеркнул, что площадка ЦСИ открыта и для идей со стороны общественности.