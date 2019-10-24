РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ – ЭТО ВАЖНАЯ ВЕХА НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»

Ҳәарас иаҭахузеи, арҭқәа зегьы ауадаҩрақәа, аполитикатә-зинтә еиҿыхарақәа, аиҿагылара ҕәҕәа зырҵысуаз процессын, избанзар акыр жәашықәса Аҧсны аганахьала аколониалтә политика мҩаҧызгоз Қырҭәыла анапхгара гәҭакыс ирымамызт рнапаҵаҟа иҟаз автономтә еиҿкаарақәа рзин арҭбаара.

Ишыжәдыруеиҧш, урҭ аргама мап ацәыркуан Қырҭтәылеи Аҧсни реизыҟазаашьа даҽа зинтә ҩаӡарак аҟынӡа рышьҭыхразы иҟаз ажәалагалақәагьы. Абарҭқәа зеиҕьаҭам ала еилызкаауаз Аҧсны аполитикатә напхгара ҿыц иҟарҵеит ахьыҧшымра иазкыз раҧхьатәи ашьаҿақәа. Аҧышәеи адырреи змаз аекспертцәа адыҧхьаланы, адепутатцәа напы адыркит аиуристтә кәама-ҵамақәа маҷымкәа изцыз ари аусура ду. Аҧсны Апарламент Ҿыц официалла ааҧхьара ҟанаҵеит усҟантәи ақырҭуа напхгара рышҟа аҩ-республикак афедеративтә еиқәшаҳаҭра рыбжьаҵаразын. Аха, ишыжәдыруа еиҧш, Аҧсны ашьаарҵәыра иҭазыргылаз ақырҭуа агрессорцәа, ишьақәырҟьеит ҳтәыла анапхгара ҿыц рыпланқәа.

Аибашьра ашьҭахь Аҧсуа Парламент адепутатцәа ҩаҧхьа еиҭазыхынҳәуеит ихьыҧшым ҳҳәынҭқарра азинтә ҧҟарақәа ҳәаақәызҵоз Аконституциа Ҿыц хада апроект аус адулара. Қәҿиарала иагьынарыгӡоит рҿаҧхьа иқәгылаз аусӡбатә ду. 25 шықәса раахыс ҳара ҳауаажәларратә ҧсҭазаара, ҳаҩныҵҟатәи ҳадәныҟатәи аполитика, ҳзинхьчаратә усура зегьы мҩаҧысуеит исуверентәу Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ҿыц шьагәыҭс иҟаҵаны. Ҳәарас иаҭахузеи ари иааира дуун, амилаҭ-хақәиҭратә қәҧара абираҟ иҵегь иҳаразкуаз шьаҿа ҕәҕәан!

История создания Конституции, Основного закона, современной независимой Абхазии – это часть ее политической истории, ее важнейшего этапа, предопределившего судьбу нашего народа. Первые шаги по восстановлению правовых и демократических основ конституционного строя Абхазии, были предприняты ее Верховным Советом во главе с Владиславом Ардзинба еще до начала грузино-абхазской войны.

В целях преодоления правовой неурегулированности взаимоотношений Абхазии и Грузии, депутаты Первого Парламента приняли 23 июля 1992 года постановление о прекращении действий Конституции Абхазской АССР 1978 г. Принятие подобного непростого решения было ускорено отменой военным советом Грузии в феврале 1992 г. всех законодательных актов, принятых за период с 24 февраля 1921 г. Таким образом, был создан правовой вакуум : Грузинская ССР перестала существовать де-юре и де-факто, а с новым грузинским государством , провозгласившим Конституцию так называемой Демократической Республики Грузия 1921 г., Абхазия уже не имела никаких государственно-правовых взаимоотношений. Постановление Абхазского Парламента предусматривало, что до принятия нового Основного закона страны вступает в силу Конституция Абхазии 1925 г., в которой был определен ее договорный статус.

Разумеется, никто не питал иллюзий, что Грузия спокойно отреагирует на такое решение абхазских законодателей: Госсовет Грузии в скором времени наложит вето на Постановление Абхазского Парламента. Вот с какими сложностями и коллизиями был сопряжен едва наметившийся процесс восстановления подлинных конституционных основ нашей государственности, подвергшейся экспансии и нивелировке в эпоху сталинизма.

Вероломное вторжение Грузии на территорию нашего государства в августе 1992 г., начало грузино-абхазской войны парализовало деятельность государственных структур, прервало процесс работы Абхазского Парламента по созданию новой Конституции и других важных законодательных актов. Теперь уже стояла задача решительно выступить против вооруженной агрессии, отстоять свободу и независимость и вновь приступить к восстановлению государственного суверенитета республики.

После освобождения Абхазии от грузинских оккупационных войск, Верховный Совет возобновил работу над Конституцией Абхазии, не имевшей государственно-правовых отношений с Грузией. Под руководством выдающегося политического лидера Владислава Ардзинба, началась последовательная кропотливая работа, приведшая в итоге к формированию модели такого основополагающего правового документа, который вывел традиционно складывавшийся абхазский конституционализм на качественно новый уровень. В первой статье Новой Конституции было четко продекларировано: «Республика Абхазия (Аҧсны) – суверенное демократическое государство, исторически утвердившееся по праву народа на самоопределение». Навсегда ушли в прошлое понятия «Абхазская АССР», «автономная республика», долгие годы остававшиеся в исторической памяти народа, как унизительная печать и порождение сталинской системы. Во второй статье отмечено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия является ее народ – граждане Республики Абхазия».

Это был достаточно сложный и трудоемкий процесс, требовавший сплочения и мобилизации интеллектуальных усилий не только депутатов, но и видных абхазских и российских государствоведов, специалистов в области конституционного права.

В результате долгих дискуссий в недрах Парламента, обмена мнениями, основанного на синтезе собственного и мирового опыта, рождался документ, узаконивавший нашу национальную символику, регламентировавший организацию государственной власти в стране, закреплявший принципы взаимоотношения личности и государства, совокупность норм, обеспечивающих права и свободы граждан. Дата 26 ноября 1994 года навсегда вошла в историческую летопись Абхазии как эпохальное событие, предварившее новый путь ее развития. Принятию судьбоносного решения на сессии Первого Парламента сопутствовали немалые сложности. Не секрет, что определенные внешние силы пытались оказать давление на руководство страны, понимая, какое значение имело принятие документа, определявшего дальнейшую судьбу государства, ее неизменный курс на независимость. Однако волеизъявлению народа, выстрадавшего свое право на самоопределение, не могли помешать никакие конъюнктурные интересы и умонастроения отдельных личностей, приверженных двойным стандартам.

В конечном итоге наша Конституция достаточно взвешенно, сбалансированно отразила в своих положениях принципы сдержек и противовесов, разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Да, исторический опыт свидетельствует о том, что по истечению времени, любая конституция претерпевает определенные изменения. Она не может строиться на одних вечных догмах и стереотипах. Но в то же время, практика показывает, что даже малейшие поправки в Конституцию должны быть глубоко мотивированы и аргументированы. Они не могут быть продиктованы сиюминутными политическими интересами отдельных личностей и групп влияния. Мы должны ценить важность того, что наша конституция признана соответствующей международным стандартам не только в самой Абхазии, но и в ряде других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Значительным достижением абхазской демократии явилось то, что новая Конституция вобрала в себя основные положения Всеобщей Декларации прав человека, других Международных правовых пактов. Тем самым мы заявляли на весь мир, что выступаем за соблюдение общепринятых правовых норм, представленных в нашей конституции в разумном и гармоничном сочетании с требованиями абхазского законодательства, устоями нашей национальной государственности, имеющей многовековые истоки. Наш народ по достоинству оценивает вклад каждого депутата, ученого, политика в создание столь важного исторического документа, являющегося, по сути, плодом коллективного разума. Однако чувство справедливости и объективности диктует нам мысль о том, что мощный творческий импульс всей напряженной работе над проектом Конституции, так или иначе, давала направляющая сила и созидательная энергия основателя нашего независимого государства Владислава Ардзинба. Думается, что этот фактор признают все, кто имел прямое или косвенное отношение к формированию основ нашей Конституции.

Одним из основополагающих положений Основного закона является то, что впервые в нем был четко зафиксирован государственный статус абхазского языка, несомненно, выполняющего роль одного из главных атрибутов нашей государственности, – определяющего нашу идентичность. Мудрость Первого Президента глубоко проявилась еще и в том, что вместе с коллегами, работавшими над проектом, он четко обозначил высокое функциональное предназначение русского языка, который наряду с абхазским, признается языком государственных и других учреждений.

25-летие со дня принятия Конституции Абхазии – это важная веха на пути возрождения нашей государственности, реальное воплощение многовековой мечты абхазского народа о свободном и самостоятельном развитии и вхождении в мировое сообщество в качестве субъекта международного права. Хотел бы от всей души поздравить многонациональный народ Абхазии с этим знаменательным событием и пожелать гражданам нашего государства мира, стабильности, новых свершений!

Гәык-ҧсыкала ишәыдысныҳәалоит ари аҭоурыхтә хҭыс ду, ҳажәлар рыҿиарамҩаҿы аҭыҧ ҷыда аанызкыло ари арыцхә! 25 шықәса раахыс ҳара ҳазну амҩа иаанарҧшуеит ҳаихьӡарақәа реиҧш, ҳаиҵахарақәагьы. Аха агәыҕра ду ҳазҭо факторны иҟоуп, Аҧсны Аҳәынҭқарра ҩныҵҟала аҿиара, аизҳара иахьаҿу, адунеи аҿы амҽхаки анырреи ахьарҭбаауа. Имариам абри апроцесс аҿы ихадараны иаанхоит ҳконституциа ҿыц еибаркны измоу азинтә-демократиатә принципқәа. Зхьыҧшымреи зхақәиҭреи ашьа рызказҭәаз ҳажәлар агәра ргоит уаҵәтәи рҧеиҧш, рперспектива! Нагӡара ақәзааит ахааназын, хьаҵрада, зхатәы мҩа ылызхыз Аҧсны Аҳәынҭқарра!