КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 25 ЛЕТ

Сухум. 26 ноября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Конституции. В календаре Абхазии он является праздничным нерабочим днем.

Конституция суверенного, демократического, правового государства Республики Абхазия была принята Верховным Советом25 лет назад - 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента - Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета страны.

Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества.