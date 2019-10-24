КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 25 ЛЕТ
Сухум. 26 ноября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают День Конституции. В календаре Абхазии он является праздничным нерабочим днем.
Конституция суверенного, демократического, правового государства Республики Абхазия была принята Верховным Советом25 лет назад - 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента - Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета страны.
Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества.
В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия; провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти; гарантированны права и свободы человека.
3 октября 1999 г. на референдуме подавляющее большинство граждан Абхазии одобрило первую статью основного закона страны, гласящую, что «Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».
На основе итогов референдума 12 октября 1999 г. парламент принял Акт о Государственной Независимости Республики Абхазия.
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КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
http://www.abkhazinform.com/dokumenty/item/6602-konstitutsiya-respubliki-abkhaziya
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