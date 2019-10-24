ТИМУР НАДАРАЯ: СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА УСПЕШНО ПРОШЛИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАТ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Тимур Надарая: «У вас неправильная информация. Никакого экзамена у нас не было. Мы провели тест среди сотрудников администрации на предмет знания ими основных дат новейшей истории Абхазии. Тестирование было добровольным: те, кто не хотел, имел право не сдавать тест. Нами была создана комиссия из учителей района во главе с управляющим Галской Администрации Джоном Гулария, и все прошло замечательно.

Одной из причин, из-за которой мы решили провести тестирование, является то, что некоторым сотрудникам районной Администрации для получения гражданства Республики Абхазия предстоит сдача комиссии по гражданству при Президенте РА экзамена на знание основ Конституции Абхазии и государственного абхазского языка.

К сожалению, предварительное собеседование с сотрудниками Администрации показало, что некоторые из тех, кто претендует на получение абхазского паспорта, не знают ни одной исторической даты новейшей истории Абхазии. Они не знают такие даты, как начало Отечественной войны народа Абхазии, Латская трагедия, день рождения основателя нового Абхазского государства Владислава Ардзинба, хотя аккуратно ходят вместе со всеми на церемонии возложения цветов в эти памятные дни. Не знают даты современной истории Абхазии и некоторые учителя школ района. Я не имею ввиду историков.

Почти три недели проблема тестирования была самой обсуждаемой в Администрации. Люди три недели готовились к тестированию, а уже после проведения теста благодарили нас, говорили, что за эти дни многое узнали, прочитав работы Станислава Лакоба и других историков.

По итогам тестирования никаких оценок не ставилось. Никто никого по результатам тестирования увольнять с работы не собирается. Мы также не намерены публиковать результаты тестирования. Однако следует отметить, что большинство сотрудников успешно прошли тестирование и показали хорошие знания".