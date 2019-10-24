МУССА ЭКЗЕКОВ: «ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТАНЕТ НАДЕЖНЫМ ЗАЛОГОМ БУДУЩИХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 26 ноября 2019. Абхазия-Информ. Председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков поздравил народ Абхазити с государственным праздником – Днем Конституции Республики Абхазия

"День 26 ноября 1994 года стал судьбоносной вехой в истории Республики Абхазия. Принятый в этот день особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, позволил в сложный для Республики период сохранить государственные устои, укрепить суверенитет, создать необходимые условия для дальнейшего поступательного развития страны", - отмечается в поздравлении по случаю 25-летия Конституции РА.

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Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!

От имени общественной организации «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» и от себя лично поздравляю вас с государственным праздником – 25-летием Конституции Республики Абхазия!

Конституция во все времена и у всех народов была олицетворением государственности, гражданственности и демократических ценностей. Она утвердила права и свободы людей, равенство, независимо от национальности, происхождения и вероисповедания. Основной закон абхазского государства – это документ, вобравший в себя многовековую историю и выдающиеся достижения народа, а также определяющий основы его политической, правовой и экономической систем.

День 26 ноября 1994 года стал судьбоносной вехой в истории Республики Абхазия. Принятый в этот день особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу, позволил в сложный для Республики период сохранить государственные устои, укрепить суверенитет, создать необходимые условия для дальнейшего поступательного развития страны.

Необходимость постоянного совершенствования механизмов общественного согласия и объединение всех здоровых сил общества в целях улучшения условий жизни населения – важнейшая задача, которую призвана решать Конституция.

Сегодня Республика Абхазия – международно признанное суверенное государство. Важно осознавать ответственность за будущее Республики перед нынешним и будущим поколениями, беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, что благополучие населения зависит от способности находить новые решения для создания сильной экономики, модернизации демократических институтов, повышения эффективности функционирования органов власти.

Убежден, что дальнейшее укрепление конституционных ценностей станет надежным залогом будущих достижений Республики Абхазия и приведет к благосостоянию народа Апсны.

В этот праздничный день хочу пожелать всему абхазо-абазинскому (абаза) народу доброго здоровья и благополучия!

Председатель Высшего совета ВААК М. Экзеков.