НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА ПОСАДИЛИ САЖЕНЦЫ ЭВКАЛИПТА

Сухум. 26 ноября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в рамках V Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» участники фестиваля вместе с Сухумским Домом Юношества и студентами Абхазского Госуниверситета посадили саженцы эвкалиптов на Сухумской набережной.

«Мы сажаем эвкалипты, как это было описано в рассказе Фазиля Искандера «Начало». Если в этом рассказе речь шла о посадке кипарисов, то и мы сегодня высадили бы кипарисы, то есть, выбор был определен. По Фазилю, эвкалипт – это дерево, которое очень быстро растет. Надеюсь, мы при жизни увидим их высокие кроны, и, как в его рассказе, сможем почувствовать себя взволнованными патриархами, которые были свидетелями посадки этих деревьев», - рассказала директор Международного фонда культуры Ф. Искандера Шазина Агрба.

Организаторами фестиваля являются Министерство культуры Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера.