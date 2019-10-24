РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ ДЕПУТАТОВ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Однако перед этим было решено заслушать информацию руководителей правоохранительных органов о криминогенной ситуации в стране и о том, как обстоят дела с раскрытием преступления, произошедшего в пятницу 22 ноября в центре Сухума.

Сухум. 27 ноября 2019. Абхазия-Информ . Депутаты парламента пригласили руководителей правоохранительных органов на расширенное заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике, где планируется обсудить законопроект об оргпреступности и некоторые поправки в Уголовный кодекс РА.

«На днях в центре Сухума произошло событие, вызвавшее возмущение всего общества. В результате перестрелки у ресторана «Сан-Ремо» погибли два человека. Также пострадала официантка, молодая женщина Доминика Акиртава. Мы бы хотели узнать, как обстоят дела с расследованием этого резонансного преступления.

Но это не единственное резонансное преступление. У нас имеют место и похищения людей, всплеск наркомании. Некоторые люди обвиняют парламент в том, что депутаты не приняли законопроект об организованной преступности и поэтому произошло подобное преступление. Раньше говорили о росте ДТП в связи с либеральным наказанием. Мы ужесточили наказание, а число ДТП не сокращается, ситуация не изменилась в лучшую сторону. Говорилось о необходимости повышения зарплаты судей, чтобы повысить эффективность их работы. Соответствующее решение было принято, но работа судебной власти оставляет желать лучшего.

Может и необходимо ужесточать законодательство, но очевидно, дает сбой система взаимодействия правоохранительных органов с исполнительной властью в целом. Проблема не в отсутствии тех или иных законов, а в качестве их исполнения, в исполнении поручений президента, в поиске и наказании виновных», - сказал спикер Валерий Кварчия.

Министров внутренних дел Гарри Аршба в присутствии журналистов дал лишь короткую информацию о случившемся 22 ноября и ходе расследования.

«Нами проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по раскрытию данного преступления. Допрошены свидетели», - сказал министр.

Депутат Валерий Агрба поинтересовался, почему не сработал объявленный правоохранительными органами план «Перехват».

«Все хорошо знают, что если это преступление не будет раскрыто оперативно в ближайшее время, то шансов раскрыть его позже буде значительно меньше. Более того, оно может повлечь за собой и другие преступления», - сказал Агрба.

«В ближайшее время у нас будут результаты», - пообещал министр внутренних дел.

Депутатов интересовало и то, как обстоят дела с расследованием факта похищения Омара Мерцхулава, произошедшего в апреле этого года.

«Похищенному удалось бежать. Вы допрашивали его, у вас были подозреваемые, и что? Заведено ли уголовное дело по новому факту похищения, имевшему место несколько дней назад?», – спросил депутат парламента Батал Табагуа.

«Я согласен со спикером парламента и другими моими коллегами, которые отмечали, что, к большому сожалению, преступления совершаются, а виновных нет. У нас как получается: мы задерживаем людей, сажаем их, пиаримся на том, что дело будет раскрыто, а в итоге мы их отпускаем и видим, как они ходят по улицам среди нас. Если ранее задержанные не виновны, то надо это сказать, сказать, что они не виновны, что их, может быть, оклеветали. Если же они виновны, то почему они на свободе? Кто в этом виноват? Следственные органы, судьи, кто? Если совершено преступление, значит есть и виновные в нем, и они должны нести наказание. У нас произошло преступление в центре города, в квартале от Парламента и Администрации президента, в нескольких кварталах от правоохранительных структур. Стрельба, убийство людей, в данном случае без разницы, какой образ жизни они вели. Это оживленное место, где гуляют люди, много детей. И что в итоге? – спросил депутат Дмитрий Дбар. – Весь город говорит о том, что пару дней назад похитили человека, требуют выкуп в размере 17 млн рублей. Вам известно об этом факте? Что делается? Возбуждено уголовное дело?»

Д. Дбар предложил, если милиции не хватает сил, привлечь СГБ.

«Если СГБ тоже не справляется, если людей не хватает, то надо министерство обороны задействовать! Что-то надо делать в этой стране!», - заявил депутат.

Дбар считает, что бездействие правоохранительных органов чревато самосудами.

Далее заседание проходило без участия журналистов.

Как сообщалось ранее, прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Алхаса Авидзба и Астамура Шамба, произошедшего днем 22 ноября.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА - умышленное убийство; покушение на умышленное убийство двух и более лиц, общеопасным способом совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия совершенные группой лиц по предварительному сговору.

22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона возле входа в ресторан «Сан-Ремо» трое неизвестных в масках и камуфлированной одежде открыли стрельбу из автоматов. Были убиты Шамба Астамур Львович, 1981 года рождения, и Авидзба Алхас Химцович, 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения. В Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

Пострадавшая Д. Акиртава находится в реанимационном отделении Республиканской больницы в крайне тяжелом состоянии. Опасности для жизни остальных пострадавших нет.

Следователи и криминалисты с места происшествия изъяли образцы крови, а также более 80 стрелянных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и 5 гильз от пистолета неустановленного образца. Примерно в 16:00 22 ноября оперативные работники МВД РА на заброшенной территории, прилегающей к депо железнодорожного вокзала Сухума обнаружили горящий автомобиль марки «Тойота Марк-2» без регистрационных знаков, белого цвета. В салоне автомобиля находились четыре автомата Калашникова.