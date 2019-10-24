БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ЦСИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ СОЗДАЛИ НОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

АНО ЦСИ уже зарегистрировано в Минюсте РА. Коллектив экспертов во главе с Олегом Дамениа продолжат свою деятельность пока в здании Центра «Мир без насилия» им.З.Ачба.

Сухум. 27 ноября 2019. Абхазия-Информ. Бывшие сотрудники Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия создали новую автономную научную организацию «Центр социально-экономических исследований (АНО ЦСИ). Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в Центре «Мир без насилия» им. Зураба Ачба.

11 ноября 2019 г. президент Рауль Хаджимба издал указы об освобождении кандидата философских наук Олега Дамениа от должности руководителя Центра стратегических исследований и назначении новым директором юриста Гиви Габниа, работавшего до этого заместителем руководителя Администрации президента РА. 20 ноября коллектив ЦСИ объявил о своем решении уйти с работы вместе О. Дамениа.

Бывший начальник отдела экономики ЦСИ при Президенте РА Хатуна Шат-ипа заявила, что заявление коллектива ЦСИ не имеет никакого отношения к большой политике, как это пытаются представить в некоторых публикациях в СМИ и в соцсетях.

«Олег Несторович был уволен не за распространение наркотиков, не за злоупотребление должностными полномочиями или отмыв бюджетных денег, не за взятки или за коррупционные схемы. Олег Несторович был уволен за научную деятельность нашего коллектива под его руководством», - подчеркнула Шат-ипа.

Всем журналистам, пришедшим на пресс-конференцию, была роздана информация о научных публикациях сотрудников и научно-исследовательских мероприятиях, проводимых ЦСИ за 2018 – 2019 г. В ней 26 пунктов.

По мнению Хатуны Шат-ипа, камнем преткновения между коллективом ЦСИ и чиновничьим сообществом стали исследования ЦСИ, в которых нашли отражение выводы о кризисном состоянии экономики республики и неэффективности действующей системы государственного управления.

«С их стороны ни один человек не мог аргументировано опровергнуть наши исследования и научные доводы. Мы вошли в скрытую фазу давления на наш Центр, но продолжали работать в этих тяжелых условиях. Олег Несторович неоднократно за последние три года хотел уйти с должности директора ЦСИ, но коллектив ЦСИ был категорически против. Мы работали не только над тематикой, но и над собой, мы не просто освещали проблемы, но и стали предлагать, что надо делать, чтобы выйти из этой кризисной ямы», - сказала Шат-ипа.

Небольшой коллектив ЦСИ разработал научную платформу реформирования социально-экономической жизни Абхазии на базе программно-целевого метода. Именно на этом этапе началось открытое противостояние, приведшее к освобождению О. Дамениа.

Хатуна Шат-ипа считает такое решение руководства страны «ударом по абхазской науке, по Центру стратегических исследований, и, что самое главное, по тому принципу, по которому велась деятельность коллектива».

«Наука должна служить во благо народа, а не быть прислугой политической власти. Вот почему мы сделали заявление и ушли, но мы не проводили никакой пиар-компании. Наши эксперты продолжают работать, и в ближайшее время АНО ЦСИ представит «Анализ Республиканского бюджета РА на 2020 год».

Бывший научный сотрудник отдела экономики Центра стратегических исследований Илона Мирцхулава сообщила журналистам, что коллектив АНО ЦСИ продолжит работу над двумя проектами, над которыми они работали раньше и в ближайшее время представит её результаты. лен на суд общественности.

Эксперт уточнила, что пока сотрудники работают без зарплаты, но надеются на поддержку общества, спонсоров и гранты. АНО ЦСИ не преследует цель - получение прибыли, и это отражено в её Уставе.

По словам Мирцхулава, АНО ЦСИ намерено проводить и социсследования.

«Мы не создаем политическую организацию. В нашей будущей работе должно быть как можно меньше политики. Мы готовы сотрудничать и с органами власти, и с представителями других научных и общественных организаций», - сказала Мирцхулава, добавив при этом, что АНО ЦСИ не намерено дублировать работу Центра стратегических исследований.