 

В мире

УЧЕНЫЕ ПРОВЕДУТ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗУБРОВ В КАВКАЗСКОМ ГОСЗАПОВЕДНИКЕ
ноября 25 2019

УЧЕНЫЕ ПРОВЕДУТ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗУБРОВ В КАВКАЗСКОМ ГОСЗАПОВЕДНИКЕ

Масштабные исследования популяции, которые планируется провести в ближайшие пять лет, помогут доказать, что зубры заповедника…
ГРУЗИНСКИЙ ПОЛИТИКУМ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАНОПТИКУМ МОНСТРОВ И ЗОМБИ — ЧХЕИДЗЕ
ноября 22 2019
ГРУЗИНСКИЙ ПОЛИТИКУМ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАНОПТИКУМ МОНСТРОВ И ЗОМБИ — ЧХЕИДЗЕ
КОЛОМОЙСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ
ноября 13 2019
КОЛОМОЙСКИЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДУКЦИЯ ООО «ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ПОЛУЧИЛА ЕЩЕ ОДНУ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Новости Четверг, 28 ноября 2019 14:05
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДУКЦИЯ ООО «ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ПОЛУЧИЛА ЕЩЕ ОДНУ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Сухум. 28 ноября 2019. Абхазия-Информ. С 13 по 22 ноября в Москве проходил XXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков, в котором участвовала компания «Вина и воды Абхазии». Конкурс организован Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, при поддержке Российской академии наук.

В этом году на конкурсе были представлены 340 образцов вин и крепких напитков из 17 стран – России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдовы, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых – зарубежные специалисты.

По результатам конкурса компания «Вина и воды Абхазии» получила золотую медаль за красное вино «Ашта Лаша», урожая 2017 года, в категории «вино географического наименования места происхождения».

Жан-Мари Оран, генеральный директор Международной организации винограда и вина (OIV), под патронажем которой проходил конкурс в Москве, заявил, что этот конкурс в числе 35 лучших в мире.

 76765528_2338405292954328_1042034601599434752_n.jpg

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 28 ноября 2019 14:21

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.