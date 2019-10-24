ПРОДУКЦИЯ ООО «ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ПОЛУЧИЛА ЕЩЕ ОДНУ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Сухум. 28 ноября 2019. Абхазия-Информ. С 13 по 22 ноября в Москве проходил XXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков, в котором участвовала компания «Вина и воды Абхазии». Конкурс организован Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, при поддержке Российской академии наук.
В этом году на конкурсе были представлены 340 образцов вин и крепких напитков из 17 стран – России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдовы, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых – зарубежные специалисты.
По результатам конкурса компания «Вина и воды Абхазии» получила золотую медаль за красное вино «Ашта Лаша», урожая 2017 года, в категории «вино географического наименования места происхождения».
Жан-Мари Оран, генеральный директор Международной организации винограда и вина (OIV), под патронажем которой проходил конкурс в Москве, заявил, что этот конкурс в числе 35 лучших в мире.
Последнее от
- 1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННУЮ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
- ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕТИЛИ ТЯЖЕЛО РАНЕННУЮ ДОМИНИКУ АКИРТАВА
- БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ЦСИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ СОЗДАЛИ НОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
- ОЛЕГ ДАМЕНИА: «АНАЛИЗИРУЯ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АБХАЗСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРОГНОЗИРУЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ, НАУКА НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИ ПОЛИТИКУ»
- РУКОВОДИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРОИНФОРМИРОВАЛИ ДЕПУТАТОВ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ