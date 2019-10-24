ПРОДУКЦИЯ ООО «ВИНА И ВОДЫ АБХАЗИИ» ПОЛУЧИЛА ЕЩЕ ОДНУ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Сухум. 28 ноября 2019. Абхазия-Информ. С 13 по 22 ноября в Москве проходил XXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков, в котором участвовала компания «Вина и воды Абхазии». Конкурс организован Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, при поддержке Российской академии наук.

В этом году на конкурсе были представлены 340 образцов вин и крепких напитков из 17 стран – России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Аргентины, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Молдовы, Новой Зеландии, Узбекистана, Франции и Чили. Их качество оценивали 19 дегустаторов, восемь из которых – зарубежные специалисты.

По результатам конкурса компания «Вина и воды Абхазии» получила золотую медаль за красное вино «Ашта Лаша», урожая 2017 года, в категории «вино географического наименования места происхождения».