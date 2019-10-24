В АБИГИ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ ВИДНОГО АБХАЗСКОГО ПАРТИЙНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ВАЛЕРЬЯНА КОБАХИЯ

«В Абхазии давно сложилась традиция – активного взаимодействия абхазской научной и творческой интеллигенции и абхазского государства, властей. Мы в институте чтим и продолжаем эту традицию и сегодня проводим конференцию, посвященную 90-летию видного партийного и государственного деятеля, первого секретаря Абхазского Обкома компартии, председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутат Верховного Совета СССР VII, VIII и IX созывов Валерьяна Османовича Кобахия», - сказал, открывая конференцию, директор АбИГИ Арда Ашуба .

Своими воспоминаниями о Кобахия поделились Вячеслав Цугба, Владимир Пилия, Мушни Ласурия, Константин Думава, Владимир Авидзба, Нугзар Ашуба, которые хорошо знали и в разные годы работали вместе с Валерьяном Османовичем.

«Проходят годы, но жизнь и деятельность таких людей, как Валериан Кобахия, навсегда останется в памяти народа и будет служить примером для воспитания подрастающего поколения. Благодаря его руководству, принципиальности, вдумчивости и компетентности республика из года в год добивалась больших успехов в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и образовании», - сказал Вячеслав Цугба.

Он предложил увековечить память В.О. Кобахия, назвав его именем одну из школ или улиц столицы. Все выступавшие поддержали это предложение.

«Валерьян Османович активно поддерживал абхазских писателей. Он сам был по образованию филологом, прекрасно знал абхазскую и русскую литературу», - отметил народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. Он также прочел собственное стихотворение, посвященное В. Кобахия.

«О Валерьяне Османовиче можно сказать, что он «плоть от плоти своего народа». Мы не должны забывать таких людей и их роль в новейшей истории Абхазии. Молодое поколение должно знать о таких исторических личностях», - сказал Константин Думава.

О том, в какой сложной обстановке принималась в августе 1990 года «Декларация о государственном суверенитете Абхазии» (в это время Валерьян Османович занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Абхазии – ред. АИ) рассказал Владимир Авидзба: «В начале 90-ых годов Грузия заявила о несоответствии законов СССР ее интересам и приняла документы, которые предоставляли Грузинской ССР право свободного выхода из состава Советского Союза. Особо вызывало наше возмущение то, что нигде ни слова не было сказано о судьбе Абхазии и ее народа в случае выхода Грузии из СССР. И Верховный Совет Абхазии во главе с Председателем Президиума Валеьяном Кобахия начал готовить ответные действия. В основу были положены материалы о правовых гарантиях защиты государственности Абхазии. Президиум решил провести сессию Верховного Совета Абхазии 25 августа 1990 года и принять на ней соответствующее постановление. Дня за три до 25 августа мне позвонил Валерьян Османович и пригласил прийти. Я тогда был секретарем обкома Компартии по идеологии и депутатом Абхазского Парламента. Беседа наша была довольно продолжительной. Обсудили ситуацию, признали ее предельно сложной, но не критической. Подсчитали, как распределятся голоса при голосовании за проект Постановления ВС АССР. Для полного спокойствия, что проект будет принят большинством, нам желательно было подкрепить все еще одним голосом. Валериан Османович спросил меня, не удастся ли мне «перетянуть» на нашу сторону кого-либо из грузинских депутатов – моих коллег по Абхазскому обкому партии. Я ответил, что это сложно, но на одного из таких надежда есть. Я действительно переговорил с одним моим тогдашним товарищем и получил его согласие, но, как оказалось, согласие это было очень кратковременным. Коллега уже на другой день подошел ко мне и сказал: «Не смогу. Меня убьют». Я даже пожалел его тогда, но позже, на заседании бюро обкома он громко обвинил меня в непорядочной агитации. Но требуемый депутатский голос мы все же получили».

«Валерьян Османович Кобахия - один из первых абхазов, которого избрали на высокий партийный пост в сложные для Абхазии времена. Он почти десять лет (с сентября 1965 г.) был первым секретарем Абхазского обкома компартии. Этот период характеризовался подъемом национального самосознания абхазского народа и усилением его борьбы за свободу, против воинствующего грузинского национализма… Это был честнейший, порядочный, искреннее болеющий за судьбу своего народа человек. Он уделял большое внимание работе с молодежью, вопросам подготовки молодых абхазских кадров», - отметил Нугзар Ашуба.

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КОБАХИЯ ВАЛЕРЬЯН ОСМАНОВИЧ

Доклад доктора исторических наук Аслана Авидзба на юбилейной конференции

Кобахия Валерьян Османович - видный абхазский партийный и государственный деятель - родился 15 мая 1929 г. с. Лыхны Гудаутского уезда.

В 1944 г. В. Кобахия поступил в Сухумское педагогическое училище, в 1947 г. - на факультет русского языка и литературы Сухумского Государственного педагогического института, после окончания которого работал преподавателем школы в с. Лыхны.

С 1953 г. В. Кобахия - на комсомольской работе: сначала 2-й, затем 1-й секретарь Гудаутского райкома комсомола; с 1955 г. - секретарь, а затем 1-й секретарь Абхазского обкома комсомола.

В 1958-1960 гг. В. Кобахия работал председателем Исполкома Гудаутского райсовета депутатов трудящихся.

В 1960-1962 гг. - учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в г. Москве.

В 1962-1965 гг. В Кобахия работал 1-м секретарем Гудаутского райкома партии.

В 1965-1975 гг. - 1-й секретарь Абхазского обкома партии.

В. Кобахия избирался депутатом Верховного Совета СССР VII, VIII и IX 9 созывов.

С 1975 г. В. Кобахия - секретарь, а с 1978 г. Председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, который тогда являлся высшим органом в Абхазии период между сессиями. Награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

Ему довелось быть руководителем в один из судьбоносных периодов в новейшей истории Абхазии. Как известно, после провозглашения перестройки начались центробежные процессы, которые впоследствии вылились в движение советских республики за выход из СССР. В авангарде этого движения шли три прибалтийские республики, которые были ориентированы на союз с Западом и географически были к нему близки. Они получали поддержку со стороны заокеанских политиков. На этот путь встала и Грузия. Здесь в 1987 - 1988 гг. легализуются неформальные объединения: «Общество Ильи Чавчавадзе», «Общество Ильи Праведного», «Хельсинкская группа», «Партия национальной независимости Грузии», «Национально-христианская партия Грузии», «Партия национальной справедливости Грузии». При этом в Грузии стали четко вырисовываться проявления нетерпимости ко всему негрузинскому. Средства массовой информации страны начали ругать не только Центр, т. е. Москву, но и «сепаратистов» - абхазов, осетин и т. д.

Массовое движение за отделение от СССР в Грузии началось в ноябре 1988 г., что сопровождалось бесконечными митингами и забастовками с лозунгами типа «СССР - тюрьма народов», «Грузия - для грузин» и пр. На этих митингах в Тбилиси, по свидетельству Первого секретаря Абхазского обкома КП Владимира Хишба и Председателя Президиума Верховного Совета Абхазии Валерьяна Кобахия, звучали также призывы упразднить автономию Абхазии и «наказать абхазский народ».

Борьба, которую вел абхазский народ во все времена своего пребывания в составе Грузии, является, прежде всего, антиколониальным национально-освободительным движением против господства Тбилиси и засилья грузинского шовинизма. И это движение, сопровождавшееся требованиями выхода из состава Грузии и повышения статуса Абхазии в рамках Советского государства, являлось борьбой за самосохранение и самоопределение в рамках советской государственности.

18 марта 1989 г. В.О. Кобахия подписал Лыхненское обращение. Это событие вызвало истерическую реакцию в Грузии. В. Хишба и В. Кобахия тогда констатировали: «Лидеры неформальных объединений при поддержке республиканской прессы, с молчаливого согласия руководящих органов Союзной республики оказывают массированное давление на грузинскую часть населения Абхазии с целью вовлечения ее в решение установок националистического движения». Такая позиция Тбилиси была направлена, в первую очередь, на противопоставление друг другу грузин и абхазов в самой Абхазии. В результате, 28 марта, в г. Гагре митинг грузин перерос в стычку на межнациональной почве.

1 апреля результатом демонстративно вызывающего поведения участников грузинской акции у р. Псоу, приехавих на автобусах из Тбилиси, стали столкновения на национальной почве. В. Хишба и В. Кобахия в вышеназванной справке эти события описывают следующим образом: «Митинг завершился провокационно-триумфальным проездом его участников с развевающимися меньшевистскими флагами в сторону границ Абхазии, в ходе которого в районе села Бзыбь, Нового Афона и на трассе Сухумского района возмущенной молодежью абхазской национальности были совершены нападения на два автобуса».

Ситуация в Абхазии продолжала ухудшаться с каждым днем. В. Хишба и В. Кобахия отмечали: «По состоянию на 1 июля 1989 года обстановка в автономной республике все более накаляется. Происходит раскол в трудовых коллективах, практически всем решаемым вопросам придается национальная окраска».

6 июля в газетах «Советская Абхазия» и «Апсны Капш» было опубликовано объявление о приеме абитуриентов в АГУ. Однако 6 июля указанное объявление не было опубликовано в газете «Сабчота Абхазети», выходившей на грузинском языке. Его под давлением Абхазского обкома партии эта газета опубликовала на второй день - 7 июля. Но на этот раз, наряду с этим объявлением о приеме документов в АГУ, было самовольно дано объявление о приеме абитуриентов в филиал ТГУ в Сухуме. Днем 7 июля возмущенные абхазы стали собираться у здания Абхазского обкома партии, а вечером того же дня собрались в помещении филармонии. В своей справке от 8 июля В. Хишба и В. Кобахия оценивали сложившуюся ситуацию «как предкризисную, дальнейшее развитие которой остановить не в силах ни местное, ни республиканское руководство».

15-16 июля 1989 г. произошли столкновения на национальной почве, которые сопровождались человеческими жертвами.

18 июля Президиум Верховного Совета Абхазии принял Постановление «О введении особого режима поведения граждан по всей территории Абхазской АССР». Согласно этому документу, предусматривалось ограничение передвижения граждан с 23 часов ночи до 6 часов утра, и в это же время запрещалось передвижение частных машин и скопление людей на улицах, площадях населенных пунктов, а также проведение митингов и шествий.

В распространенном 18 июля заявлении Национал-демократической партии Грузии в адрес руководства Грузии, в частности, говорилось: «Должны быть сняты с должностей агенты Москвы - абхазцы или поддерживающие их провокаторы, в отношении некоторых из них надо возбудить уголовные дела по обвинению в разжигании межнациональной розни (Кобахия, Озган, Таркил и др.)».

Действительно, после названных событий Отар Зухбая и Валериан Кобахия были выведены из состава бюро Абхазского обкома Компартии. О. Зухбая был отстранен также от должности председателя Совета Министров Абхазии, а на его место был назначен другой ставленник Тбилиси, секретарь ЦК КП Грузии Г. Анчабадзе. В. Кобахия, по причине того, что грузинам не удалось собрать сессию Верховного Совета Абхазии, был оставлен в должности председателя Президиума ВС Абхазии.

В сложившихся тогда условиях стали острой необходимостью выработка и законодательное закрепление идей и решений, которые позволили бы абхазам сохранить собственную идентичность, заложение законодательной базы для гарантированного и полнокровного существования абхазов на территории Абхазии. Но созвать сессию не удавалось по причине того, что грузинской стороной запугивались депутаты русской и армянской национальностей. В частности, Владислав Ардзинба вспоминал: «Для того, чтобы принять участие в этом заседании Верховного Совета, я отказался от поездки в Китай в качестве главы делегации Верховного Совета СССР; иначе для принятия этих документов не хватило бы голоса».

25 августа 1990 г. удалось наконец собрать сессию, на которой Валериан Османович Кобахия выступил с докладом «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». По его докладу было принято Постановление, в котором, в частности, говорилось: «Постановлениями Верховного Совета Грузинской ССР от 18 ноября 1989 г., 9 марта и 20 июня 1990 г. все государственные структуры, существовавшие и существующие в Грузии с февраля 1921 г., признаны недействительными, из чего логически следует, что все договорные отношения между Грузией и Абхазией, заключенные прежними органами государственной власти, также являются незаконными, а вхождение Абхазии в Грузинскую ССР лишено правовых оснований, и, следовательно, законной формой государственности Абхазии является ССРА, созданная свободным волеизъявлением народов Абхазии и провозглашенная 31 марта 1921 года».

На сессии также была принята «Декларация Абхазской Советской Социалистической Республики», в соответствии с которой провозглашался государственный суверенитет. Таким образом, сессия подтвердила стремление Абхазии самоопределиться. И хотя этот акт носил декларативный характер, но он сыграл важную роль в психологической подготовке для поднятия на более высокий уровень движения борьбу абхазского народа за свое самоопределение.

26 августа Президиум Верховного Совета Грузии объявил декларацию и постановления Верховного Совета Абхазии «недействительными и не имеющими юридической силы». В. Кобахия охарактеризовал этот документ следующим образом: «Свобода и независимость для своего народа и грубый диктат, откровенный шовинизм в отношении другого малого и потому беззащитного - вот две морали, которые лежат в основе Постановления Президиума Верховного Совета Грузинской ССР и всей политики Грузии по отношению к Абхазии».

В. О. Кобахия занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР до его упразднения 4 декабря 1990 г. В. Кобахия ушел из жизни 28 августа 1992 г. Похоронен в селе Лыхны.

Верховный Совет, которым ему приходилось руководить, как уже было сказано, был сформирован в эпоху «дружбы народов» и был предназначен для решения других задач, но, тем не менее, нужно еще раз отметить, что именно этот созыв Верховного Совета принял Декларацию о государственном суверенитете Абхазии, постановление о правовых гарантиях государственной независимости Абхазии, избрал своим Председателем Владислава Ардзинба, принял многострадальный закон о выборах в Верховный Совет и с честью выдержал «войну законов» с грузинскими властями. Во всем этом большая заслуга, безусловно, принадлежит председателю его президиума Валерьяну Османовичу Кобахия.