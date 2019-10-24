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Абхазия Информ

РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ПЕРЕДАДУТ ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Пятница, 29 ноября 2019 11:11
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Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба примет участие в передаче 4 машин скорой помощи министерству здравоохранения и социального обеспечения для дальнейшего распределения согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров 20 ноября 2019 года.

Автомобили скорой медицинской помощи класса «А» на базе УАЗ-39623 передаются:

  • Центральной районной больнице г. Очамчыра
  • Центральной районной больнице Гулрыпшского района
  • Центральной районной больнице г. Гал
  • Центральной районной больнице г. Гагра (пос. Цандрыпш, пункт скорой помощи).
Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2019 11:12

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