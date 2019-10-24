РАЙОННЫМ БОЛЬНИЦАМ ПЕРЕДАДУТ ЧЕТЫРЕ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Новости Пятница, 29 ноября 2019 11:11
Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба примет участие в передаче 4 машин скорой помощи министерству здравоохранения и социального обеспечения для дальнейшего распределения согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров 20 ноября 2019 года.
Автомобили скорой медицинской помощи класса «А» на базе УАЗ-39623 передаются:
- Центральной районной больнице г. Очамчыра
- Центральной районной больнице Гулрыпшского района
- Центральной районной больнице г. Гал
- Центральной районной больнице г. Гагра (пос. Цандрыпш, пункт скорой помощи).
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