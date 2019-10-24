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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОСМОТРЕЛИ ДОМИНИКУ АКИРТАВА

Новости Пятница, 29 ноября 2019 16:50
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РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОСМОТРЕЛИ ДОМИНИКУ АКИРТАВА

Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. В Республиканскую больницу прибыли медики Городской больницы №4 города Сочи - нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, российские врачи совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава, которая с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени, обсудили ход и перспективы лечения.

«Мы полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки. Никаких разногласий в этом вопросе нет», - отметил Олег Мазманов.

«На данном этапе выполнены все необходимые и возможные манипуляции. У нас бы сделали то же самое. В то же время, к сожалению, состояние раненной остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров», - рассказал Мазманов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2019 16:54

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