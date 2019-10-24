РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ОСМОТРЕЛИ ДОМИНИКУ АКИРТАВА

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, российские врачи совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава, которая с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени, обсудили ход и перспективы лечения.

«Мы полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки. Никаких разногласий в этом вопросе нет», - отметил Олег Мазманов.

«На данном этапе выполнены все необходимые и возможные манипуляции. У нас бы сделали то же самое. В то же время, к сожалению, состояние раненной остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров», - рассказал Мазманов.