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Абхазия Информ

14 АВТОБУСОВ И 4 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 29 ноября 2019 17:02
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14 АВТОБУСОВ И 4 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в передаче специализированной автотранспортной техники профильным министерствам для дальнейшего распределения согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров 20 ноября 2019 года.

14 автобусов ПАЗ  со средней вместимостью 40 человек приобретены в рамках решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 10 июля 2019 год. Они переданы Ткуарчалскому району, городу Сухум и Министерству просвещения для дальнейшего распределения по районным школам, а также Абхазскому государственному университету.

4 автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» переданы Центральной районной больнице города Очамчыра, Центральной больнице Гулрыпшского района, Центральной районной больнице города Гал, а также Центральной районной больнице города Гагра для работы в пункте скорой помощи посёлка Цандрыпш.

Общая стоимость 15 автобусов 31 млн 781 тыс.  рублей, а стоимость машин скорой медпомощи – 5 млн 811 тыс. рублей.

В целом в 2019 году в целях решения неотложных социальных вопросов по обеспечению транспортной доступности по поручению президента РА закуплено 76 городских, пригородных и школьных автобусов на сумму 194 млн 662 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2019 17:48

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