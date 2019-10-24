14 АВТОБУСОВ И 4 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ АБХАЗИИ
Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в передаче специализированной автотранспортной техники профильным министерствам для дальнейшего распределения согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров 20 ноября 2019 года.
14 автобусов ПАЗ со средней вместимостью 40 человек приобретены в рамках решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 10 июля 2019 год. Они переданы Ткуарчалскому району, городу Сухум и Министерству просвещения для дальнейшего распределения по районным школам, а также Абхазскому государственному университету.
4 автомобиля скорой медицинской помощи класса «А» переданы Центральной районной больнице города Очамчыра, Центральной больнице Гулрыпшского района, Центральной районной больнице города Гал, а также Центральной районной больнице города Гагра для работы в пункте скорой помощи посёлка Цандрыпш.
Общая стоимость 15 автобусов 31 млн 781 тыс. рублей, а стоимость машин скорой медпомощи – 5 млн 811 тыс. рублей.
В целом в 2019 году в целях решения неотложных социальных вопросов по обеспечению транспортной доступности по поручению президента РА закуплено 76 городских, пригородных и школьных автобусов на сумму 194 млн 662 тыс. рублей.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
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