14 АВТОБУСОВ И 4 АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба принял участие в передаче специализированной автотранспортной техники профильным министерствам для дальнейшего распределения согласно актам Правительства, принятым на заседании Кабинета Министров 20 ноября 2019 года.

14 автобусов ПАЗ со средней вместимостью 40 человек приобретены в рамках решения сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 10 июля 2019 год. Они переданы Ткуарчалскому району, городу Сухум и Министерству просвещения для дальнейшего распределения по районным школам, а также Абхазскому государственному университету.