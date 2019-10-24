ПО ВИНЕ ГРУЗИИ СОРВАНО УЧАСТИЕ ТПП АБХАЗИИ В КАИРСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

Еще полгода назад, руководством Торгово-промышленной палаты РА было принято решение принять участие в этом мероприятии. Более того, проводились длительные переговоры по вопросам регистрации и разработке схемы павильона.

Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ . C 9 по 11 декабря 2019 года в столице Египта Каире будет проходить V международная торговая выставка продуктов питания и напитков «Food Africa 2019».

От ТПП РА была заявлена делегация из четырех человек во главе с президентом Тамилой Мерцхулава. В соответствии с подписанным договором от 3 июня 2019 года, была перечислена необходимая сумма за аренду павильона площадью в 12 кв. м.

Организаторы выставки уведомили руководство ТПП о том, что никаких проблем с участием Республики Абхазия в этом мероприятии быть не может и участие абхазской делегации ими одобрено.

К сожалению, несколько дней назад организаторы «Food Africa 2019» устно сообщили Торгово-промышленной палате РА о требовании посольства Грузии в Египте исключить из числа стран-участниц выставки Республику Абхазия с использованием абхазской атрибутики. По их словам, представители грузинского посольства в своем обращении ссылались на то, что Абхазия – это один из районов Грузии и нет никакого основания для ее участия в международной выставке.

Позже, организаторов мероприятия проинформировал МИД Египта о поступившей ноте протеста посольства Грузии в Египте и рекомендации организаторам расторгнуть переговоры с ТПП РА, лишив ее права участия в «Food Africa 2019».

По итогам переговоров МИД Египта с организаторами выставки, 19 ноября в адрес Торгово-промышленной палаты поступил официальный отказ. Организаторы выставки объясняют свою позицию «нежеланием подрывать отношения с МИД Египта, а также в целях сохранения имиджа своей выставки».

«Руководство ТПП РА направило официальное письмо в адрес организаторов «Food Africa 2019», в котором выразило свою позицию по сложившейся ситуации. Мы считаем, что такие действия носят дискриминационный характер по отношению к Республике Абхазия в целом. В этом письме мы подчеркнули, что бизнес всегда должен находиться вне политики, и такого рода действия МИД Египта наносят серьезный ущерб двустороннему сотрудничеству, направленному на развитие торгово-экономических связей между Республикой Абхазией и Арабской Республике Египет», – отметила президент ТПП Тамила Мерцхулава.

Она напомнила, что этот случай не является исключением: посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях и всячески препятствуют этому процессу.

«Грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП РА, так как на сегодняшний день мы единственная организация в Абхазии, которая принимает участие в международных выставках в качестве представителей независимого государства и продвигает его положительный имидж за рубежом», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

По словам Мерцхулава, участие ТПП РА в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях в первую очередь направлено на решение маркетинговых проблем и задач, на определение основных тенденций спроса и поиск новых партнеров. Эту работу ТПП РА проводит с целью развития внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия и содействия повышению эффективности экспорта отечественной продукции.

«Несмотря на подобные преграды и провокации, Торгово-промышленная палата и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и доносить достоверную информацию об Абхазии до граждан разных стран, – заявила Тамила Мерцхулава.

«Food Africa» – крупнейшая на Африканском континенте международная торговая выставка, специализирующаяся на пищевой и агро промышленности. Выставка сочетает в себе инновационный формат, представляет собой уникальную платформу для доступа к египетскому мегамаркету и быстро развивающейся сельскохозяйственной отрасли Африки.