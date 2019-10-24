ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО Г.Г. СТЕПАНЯН И ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ А.А.ГРИГОРЯН

С 24 ноября 2019 года Сухумской прокуратурой по данному факту проводилась доследственная проверка, с целью установления подробных обстоятельств совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что 24 ноября 2019 года, примерно в 17:30 минут, в Сухуме, в районе кладбища «Личкоп», неустановленной группой лиц совершено похищение Григорян Армена Ашотовича, 1976 года рождения.

Расследование поручено следователю прокуратуры города Сухум.

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Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 99 (покушение на умышленное убийство), и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РА по факту ранения уроженца и жителя г. Гагра Степанян Георгия Георгиевича, 1975 года рождения.

Согласно материалам уголовного дела сообщение о доставлении пострадавшего в Гагрское ЦРБ поступило примерно в 16:00 28 ноября 2019 года. Степанян Г.Г. был прооперирован и в последствии родственниками направлен для дальнейшей реабилитации в городскую больницу г. Сочи РФ. По состоянию на утро 29 ноября 2019 г. пострадавший находится в сознании, состояние здоровья стабильно тяжелое.

Согласно показаниям врачей – Степанян Г.Г. получил ранения в область грудной клетки и поясничного отдела, кисть правой руки и левое предплечье.

В результате проведенного осмотра места происшествия следователем изъяты стрелянные гильзы от пистолета неустановленного образца и образцы крови. В Гагрской ЦРБ также изъяты три пули находившиеся в теле потерпевшего.

Согласно оперативной информации в совершении покушения на убийство Степанян Г.Г. подозревается житель г. Гагра Барциц Джамал Ширинович, 1959 года рождения,

Расследование проводит прокуратура Гагрского района. Даны указания оперативным службам о установлении местонахождения и задержании Барциц Джамала Шириновича.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.