ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО Г.Г. СТЕПАНЯН И ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ А.А.ГРИГОРЯН
Сухум. 29 ноября 2019. Абхазия-Информ. Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РА (похищение человека, совершенное группой лиц) в отношении неустановленных следствием лиц.
Из материалов уголовного дела следует, что 24 ноября 2019 года, примерно в 17:30 минут, в Сухуме, в районе кладбища «Личкоп», неустановленной группой лиц совершено похищение Григорян Армена Ашотовича, 1976 года рождения.
С 24 ноября 2019 года Сухумской прокуратурой по данному факту проводилась доследственная проверка, с целью установления подробных обстоятельств совершенного преступления.
Оперативным службам МВД РА даны соответствующие поручения с целью установления и задержания лиц совершивших похищение Григорян А.А.
Расследование поручено следователю прокуратуры города Сухум.
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Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 99 (покушение на умышленное убийство), и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса РА по факту ранения уроженца и жителя г. Гагра Степанян Георгия Георгиевича, 1975 года рождения.
Согласно материалам уголовного дела сообщение о доставлении пострадавшего в Гагрское ЦРБ поступило примерно в 16:00 28 ноября 2019 года. Степанян Г.Г. был прооперирован и в последствии родственниками направлен для дальнейшей реабилитации в городскую больницу г. Сочи РФ. По состоянию на утро 29 ноября 2019 г. пострадавший находится в сознании, состояние здоровья стабильно тяжелое.
Согласно показаниям врачей – Степанян Г.Г. получил ранения в область грудной клетки и поясничного отдела, кисть правой руки и левое предплечье.
В результате проведенного осмотра места происшествия следователем изъяты стрелянные гильзы от пистолета неустановленного образца и образцы крови. В Гагрской ЦРБ также изъяты три пули находившиеся в теле потерпевшего.
Согласно оперативной информации в совершении покушения на убийство Степанян Г.Г. подозревается житель г. Гагра Барциц Джамал Ширинович, 1959 года рождения,
Расследование проводит прокуратура Гагрского района. Даны указания оперативным службам о установлении местонахождения и задержании Барциц Джамала Шириновича.
Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.
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