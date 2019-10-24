Для того, чтобы принять лайнер, "Абхазское морское пароходство" провело гидрографические работы и различные инженерные изыскания. Были привлечены специалисты Росморпорта и других специализированных российских компаний. Дно обследовали водолазы. Более того, было принято решение углубить его на 8 метров.

Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ . Круизный лайнер «Князь Владимир» зашел в порт Сухума. Это первый круизный теплоход, который зашел в абхазский порт с мометна окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. До этого Сухумский порт принмал только баржи и сухогрузы.

С началом нового курортного сезона «Князь Владимир» будет заходить не только в порты Крымского полуострова и Краснодарского края, но и в Сухум. Сегодня экипаж отрабатывает все процедуры по проходу и швартовке корабоя, а также другие технические вопросы.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь был организован в 2016 году по поручению президента России. Для этого был куплен теплоход, построенный в 1971 году и носивший имя «Roy Star». В России его переименовали в «Князь Владимир». На судне 300 кают различного класса для 800 пассажиров. В начале уходящего года "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России. В Сухум «Князь Владимир» будет заходить раз в месяц, то есть шесть раз за всю следующую навигацию.

Также планируется увеличить сезон навигации. Если в этом году в первый рейс теплоход отправился 12 мая, то в 2020-ом это произойдет 1 марта.

15 февраля 2019 г. в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи государственная компания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России с 2020 года. Соглашение предполагает заход круизного лайнера, курсирующего по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь, в абхазский порт Сухум.