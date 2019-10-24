ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОСВОБОДИЛИ РАНЕЕ ПОХИЩЕННОГО АРМЕНА ГРИГОРЯНА
Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. 1 декабря сотрудники МВД совместно с СГБ Республики Абхазия в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района освободили ранее похищенного гражданина Армена Ашотовича Григоряна, 1976 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
Самочувствие потерпевшего удовлетворительное.
По подозрению в совершении данного преступления задержан ряд лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются..
29 ноября 2019 года прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному говору (п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РА)
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Армен Григорян был похищен 24 ноября 2019 года, примерно в 17 часов 30 минут в районе кладбища «Лечкоп» в Сухуме.
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