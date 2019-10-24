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Абхазия Информ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОСВОБОДИЛИ РАНЕЕ ПОХИЩЕННОГО АРМЕНА ГРИГОРЯНА

Новости Понедельник, 02 декабря 2019 10:39
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОСВОБОДИЛИ РАНЕЕ ПОХИЩЕННОГО АРМЕНА ГРИГОРЯНА

 

Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. 1 декабря сотрудники МВД совместно с СГБ Республики Абхазия в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района освободили ранее похищенного гражданина Армена Ашотовича Григоряна, 1976 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Самочувствие потерпевшего удовлетворительное.

По подозрению в совершении данного преступления задержан ряд лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются..

29 ноября 2019 года прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному говору (п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РА)

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Армен Григорян был похищен 24 ноября 2019 года, примерно в 17 часов 30 минут в районе кладбища «Лечкоп» в Сухуме.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2019 10:44

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