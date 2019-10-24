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Абхазия Информ

ГАРРИ АРШБА ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Новости Понедельник, 02 декабря 2019 13:38
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Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ.  Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.

В указе говорится:

«Освободить Аршба Гарри Анатольевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия».

Г. Аршба – это уже пятый министр внутренних дел, освобожденный от должности с момента прихода к власти в 2014 году Р. Хаджимба.

Сегодня в полдень родственники Алхаса Авидзба и Астамура Шамба, убитых в ходе стрельбы в Сухуме 22 ноября, собрались на Площади Свободы в Сухуме. К ним присоединились граждане, обеспокоенные всплеском преступности в республике. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел. Также высказывалось требование о тестировании всех сотрудников органов внутренних дел на предмет употребления наркотиков. Затем люди направились к зданию Парламента.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2019 14:05

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