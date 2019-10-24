ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ
Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с силовыми структурами.
В совещании участвовали вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба.
Глава государства, заслушав отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум, заявил:
«На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание представления об освобождении Генерального прокурора».
Министр внутренних дел назначается и освобождается от должночти указом Президента. Генпрокурора назначает Парламент по представлению кандидатуры Президентом.
22 ноября Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи с перестрелкой на Набережной Сухума, в результате которой было убито два человека – Алхас Авидзба и Астамур Шамба и ранено трое. Одна из раненных – работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акиртава находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Республиканской больницы. Глава государства потребовал от силовых структур задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности.
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