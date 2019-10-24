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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ

Новости Понедельник, 02 декабря 2019 14:02
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 Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба провел совещание с силовыми структурами.

В совещании участвовали вице-президент Аслан Барциц, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба.

Глава государства, заслушав отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум, заявил:

«На Совете Безопасности были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное Собрание представления об освобождении Генерального прокурора».

Министр внутренних дел назначается  и освобождается от должночти указом Президента.  Генпрокурора назначает Парламент по представлению кандидатуры Президентом. 

22 ноября Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи с перестрелкой на Набережной Сухума, в результате которой было убито два человека – Алхас Авидзба и Астамур Шамба и ранено трое. Одна из раненных – работница ресторана «Сан-Ремо» Доминика Акиртава находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Республиканской больницы. Глава государства потребовал от силовых структур задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2019 14:15

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