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Абхазия Информ

ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Новости Понедельник, 02 декабря 2019 16:49
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ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент  Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье.

В тексте соболезнования говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично  выражаю Вам и семьям погибших в результате  аварии с автобусом, произошедшей в Забайкалье, искренние соболезнования.

 Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали человеческие жертвы, среди которых есть и дети.

В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Напомним, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. Автобус рейса «Чита—Сретенск» вылетел с моста на лед реки Куэнга и перевернулся. Он упал с шестиметровой высоты. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали.


 
 
 
Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 02 декабря 2019 16:59

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