ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших в результате аварии с автобусом, произошедшей в Забайкалье, искренние соболезнования.

Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье.

Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали человеческие жертвы, среди которых есть и дети.

В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».