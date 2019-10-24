ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Сухум. 2 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба направил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Забайкалье.
В тексте соболезнования говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших в результате аварии с автобусом, произошедшей в Забайкалье, искренние соболезнования.
Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали человеческие жертвы, среди которых есть и дети.
В этот трудный час мы вместе с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Напомним, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 1 декабря. Автобус рейса «Чита—Сретенск» вылетел с моста на лед реки Куэнга и перевернулся. Он упал с шестиметровой высоты. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 22 пострадали.
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