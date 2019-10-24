АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ВСЕ ВИНОВНЫЕ НАХОДИМСЯ В ОДНОМ ЗДАНИИ

«Когда случаются подобного рода вещи, события, явления в обществе, то прокурор и министр внутренних дел должны без подсказок уходить в отставку. У нас это не случилось и приходится вот здесь слушать и произносить подобного рода речи. Чтобы дальше этого не было, надо подбирать кадры с учетом мнения, в данном случае и Парламента тоже. Ведь за генерального прокурора Парламент голосует. Мы не можем перекладывать ответственность на кого-то. И по министру внутренних дел», - заявил Александр Анкваб.

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. «Все виновные находимся в одном здании». Об этом экс-президент, депутат Парламента Абхазии Александр Анкваб заявил 2 декабря на внеочередном заседании сессии Парламента, на котором депутаты проголосованли за представление президента об отставке генерального прокурора Зураба Ачба и заместителя генерального прокурора Эшсоу Какалия.

Экс-президент отметил, что ради объективности надо дать возможность обществу услышать, почему ушли с работы министр внутренних дел и генпрокурор, иначе, по его словам, «домыслы будут довлеть над нами всеми».

«А домыслов очень много. Мы запутали и себя, и людей. Кстати, было предложение сегодня позвать на сессионное заседание Совбез Абхазии. Наверно, было бы правильно, чтобы общественность понимала, что мы действуем едино, что есть не только мнения Совбеза и Парламента, а что это их общее, единое мнение. Этого мы сегодня не смогли добиться, а желательно было бы», - заметил Александр Анкваб.

Он отметил, что есть возможность поработать вместе по ключевым кандидатам на должность генерального прокурора и министра внутренних дел.

«Придется выверено подбирать подобного рода ключевые фигуры. Я не пытаюсь кого-то хулить, абсолютно нет. Этот тот срез общественного мнения, который уже возник, и мы все вокруг этого общественного мнения ходим. Если и на этот раз мы не подберем кандидатуры на эти ключевые фигуры, которые будут объективными, то считайте, что подобного рода события будут повторяться и завтра тоже. И опять мы будем искать виновного или во власти, и где-то в другом месте, а фактически все виновные находимся в одном здании и пытаемся переложить ответственность на тех людей, которые сюда приходят. И, конечно же, я поддерживаю мнение людей, которые говорят следующее: мы не хотим вмешиваться в деятельность власти, но власть должна вовремя реагировать на то, что происходит, тем более то, что произошло сейчас»,- заявил Александр Анкваб.

Анкваб также подчеркнул, что Парламент принимает решение не под давлением тех, кто сегодня пришел к зданию Парламента.

«Это мнение у Парламента созрело более недели назад. Оно созрело сразу. Оно не было реализовано, потому что мы на заседании комитета посоветовали, скажу так, фигурантам этого дела подумать над предложением комитета. Ответственные люди должны были принять решения сиюминутно, а не создавать вот эту ситуацию. Она достаточно неприятная», - заметил Александр Анкваб.

По его мнению, выявление ответственных лиц - это дело будущего генерального прокурора. Он проинформировал, что разговор был и на комитете, где были представители Генеральной прокуратуры, и депутаты говорили об очень конкретных делах, «но, к сожалению, не получили конкретных ответов».

«Эти конкретные ответы, я думаю, Парламент должен дождаться не для того, чтобы пустить кровь, а для того, чтобы общественное мнение совпадало с нашим, что наказываются только люди, за которых не могут заступиться депутаты, не могут заступиться министры, другие крупные чиновники, а что наказание могут понести люди, которые должны понести это наказание», - сказал Анкваб.

Экс-президент считает, что если не могут найти ответственных за крупные экономические преступления, то «тогда не должен нести ответственность молодой человек, который залез в продуктовую лавку и украл товары на 10 000 рублей».

«Мы не имеем моральное права вообще его привлекать к уголовной ответственности. Вот о чем был разговор на комитете. И эта мысль является, как я уверен, нашим общим консолидированным мнением. Я возвращаюсь уже к нашему бюджету. Сегодня Наталья Викторовна (Смыр – ред. АИ) абсолютно справедливо говорила, что если мы не разрешим эти вопросы, то и принимать бюджет будет очень сложно, потому что в нем заложены такие проблемы, от которых мы не сможем уйти никуда. И я лично предвижу на заседании, где мы будем рассматривать бюджет, возникновение подобного рода проблем. Лучше к этим проблемам подойти заранее. Если прокуратура не видит хищение на 100 миллионов или на 150 миллионов, то я считаю, что надо бюджет прокуратуры урезать, возможно, и на эту сумму», - сказал Александр Анкваб.

Фото Медиа-клуба "Апсны.иахьа"

https://apsadgil.info/news/politics/aleksandr-ankvab-vse-vinovnye-nakhodimsya-v-odnom-zdanii-/