БАТАЛ ТАБАГУА: «ЗАИГРЫВАНИЕ С ПРЕСТУПНЫМ МИРОМ В ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ПРИВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО ВОЗНИКНУТ НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ»

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Пытаться использовать преступные элементы ради того, чтобы удержаться во власти или прийти к власти? чревато плохими последствиями для государства. Об этом заявил депутат парламента Батал Табагуа 2 декабря на внеочередном заседании сессии Парламента, на котором депутаты проголосовали за внесённое президентом представление об отставке генерального прокурора Зураба Ачба и заместителя генерального прокурора Эшсоу Какалия.

«Если крокодил съел вашего врага, это не значит, что крокодил стал вашим другом. Нельзя использовать элементы, которые должны находиться в местах не столь отдаленных, для того, чтобы получать голоса на выборах и приходить к власти. Это пагубно для государства. Я думаю, что все происходящее в настоящий момент связано с этим. Заигрывание с преступным миром в такой маленькой стране приведет к тому, что возникнут необратимые процессы. И если мы это не поймем, мы все очень плохо закончим, вне зависимости от того, кто бы это ни был», - сказал Табагуа.

Депутат также обратил внимание на необходимость изменения системы госупавления и перераспределения полномочий между президентом и парламентом.

«Мы еще раз убеждаемся в том, что остро стоит проблема изменения системы управления государством. Время уже подошло, все должны понимать, что мы должны поменять систему.

Если назначение руководителей исполнительной власти не будет проходить через парламент, если назначения всех министров, премьер-министра будет и впредь производиться без предварительной встречи с депутатами парламента и президентом, где они будут объяснять, что они собираются делать, как и когда, мы ничего не достигнем», - отметил Табагуа.

По мнению Табагуа, избирая депутатов нового состава парламента, люди должны будут знать, что они голосуют за депутатов, от которых будет зависеть, кто будет министром, премьер-министром.

«Один человек, будь то президент, как оказалось, не может единолично решить все проблемы в стране», - заметил депутат.

Табагуа напомнил о том, что традиционно у абхазов всегда было принято, если возникали сложные проблемы, решать их сообща.

«Сейчас другое время, нужен более цивилизованный вариант, а именно !распределение функций между президентом и парламентом. … Нужно минимизировать единоличную власть президента, потому что, каким бы святым ни был один человек, всегда найдутся пути к нему», - считает депутат.

Батал Табагуа также затронул проблему подготовки молодых кадров и их трудоустройства.

«Мы не готовим кадры. Никто сегодня не сможет, каким бы политиком он ни был, назвать несколько достойных кандидатур не на должности министра внутренних дел или генпрокурора, - с сожалением констатировал Батал Табагуа. - Мы виноваты в том, что не смогли подготовить новые кадры».

Наряду с нехваткой квалифицированных кадров, остро стоит и проблема трудоустройства тех, кто уже получил качественное образование и хотел бы работать в республике.

Табагуа обратился к коллегам, не откладывая в долгий ящик подготовить законопроект о перераспределении функций между президентом и парламентом.

«Это надо сделать не для нас. Мы не преследуем цели, чтобы наш парламент решал здесь какие-то свои вопросы, Не в этом вопрос. Вопрос совершенно другом: надо подготовиться и принять законо перераспределении полномочий. Пусть президент передаст часть своих полномочий парламенту. Ответственность должна быть распределена, вплоть до права президента на роспуск парламента, если предположим, парламент будет саботировать решения».

По словам Табагуа, в мире нет идеальных вариантов строительства государства, но есть уже накопленный опыт, которым можно пользоваться.