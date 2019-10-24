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Абхазия Информ

САПЕРЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ОЧИСТИЛИ ПОЛИГОНЫ ОТ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ

Новости Вторник, 03 декабря 2019 13:54
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САПЕРЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ОЧИСТИЛИ ПОЛИГОНЫ ОТ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии саперы российской военной базы в рамках завершившейся подготовки полигонов к новому учебному году провели сплошную очистку 12 га труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Около месяца на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие в защитных костюмах сапера «Сокол» осуществляли поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС.

Найденные снаряды и мины саперы уничтожали на месте методом подрыва накладным зарядом. Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности.

С начала нового учебного года на полигонах начались занятия по предметам боевой подготовки, в том числе проведение контрольных и боевых стрельб военнослужащими из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Всего в подготовке полигонов принимали участие более 500 военнослужащих базы, было задействовано до 50 единиц специальной военной техники.

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