САПЕРЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ОЧИСТИЛИ ПОЛИГОНЫ ОТ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии саперы российской военной базы в рамках завершившейся подготовки полигонов к новому учебному году провели сплошную очистку 12 га труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Около месяца на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие в защитных костюмах сапера «Сокол» осуществляли поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС.