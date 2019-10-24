САПЕРЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ ОЧИСТИЛИ ПОЛИГОНЫ ОТ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ БОЕПРИПАСОВ
Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии саперы российской военной базы в рамках завершившейся подготовки полигонов к новому учебному году провели сплошную очистку 12 га труднопроходимой горно-лесистой местности от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Около месяца на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие в защитных костюмах сапера «Сокол» осуществляли поиск взрывоопасных предметов с применением современных средств обнаружения, таких как искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун» и селективные переносные индукционные металлоискатели ИМПС.
С начала нового учебного года на полигонах начались занятия по предметам боевой подготовки, в том числе проведение контрольных и боевых стрельб военнослужащими из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Всего в подготовке полигонов принимали участие более 500 военнослужащих базы, было задействовано до 50 единиц специальной военной техники.
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