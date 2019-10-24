СТОЛТЕНБЕРГ ЗАЯВИЛ, ЧТО УКРАИНА И ГРУЗИЯ ВСТУПЯТ В НАТО, НО НЕИЗВЕСТНО КОГДА
Новости Вторник, 03 декабря 2019 17:23
ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Украина и Грузия смогут стать членами НАТО, но никаких сроков для их приема не существует. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Лондоне на экспертной конференции NATO Engages, которая проводится в преддверии саммита Североатлантического альянса.
"Решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, что Украина и Грузия со временем войдут в альянс, остается в силе, но сроки его выполнения не определены", - заявил он.
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