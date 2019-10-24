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Абхазия Информ

ТЯЖЕЛОРАНЕНАЯ ДОМИНИКА АКИРТАВА УШЛА ИЗ ЖИЗНИ

Новости Вторник, 03 декабря 2019 17:31
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Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Тяжелораненая в ходе перестрелки у ресторана «Сан-Ремо» в Сухуме 22 ноября и находившаяся с того дня в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии тяжелой комы  Доминика Акиртава ушла из жизни,  не приходя в сознание около 16:00 3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

 Доминике был всего 21 год. У неё остался двухлетний малыш.

22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных лиц в масках и камуфлированной одежде открыла стрельбу из автоматического оружия. Два человека - Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения - были убиты.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения,   в Республиканскую больницу также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки - Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 03 декабря 2019 17:38

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