ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА 2019 ГОДА
Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам исполнения доходной части Государственного бюджета Республики Абхазия за 2019 год.
В совещании участвовали вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Они проинформировали главу правительства о текущих результатах по выполнению плановых показателей и об имеющихся проблемах.
Валерий Бганба подчеркнул важность контроля за исполнением плановых показателей Государственного бюджета с целью предупреждения отклонения от плана.
Он также обратил внимание участников совещания на необходимость более эффективной работы с предпринимателями с целью погашения имеющихся налоговых задолженностей.
Премьер-министру доложили о ходе проведения контрольных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Валерий Бганба отметил, что все нарушители, не осуществляющие своевременные налоговые и прочие платежи, должны быть привлечены к ответственности в установленном порядке.
В завершение встречи руководителям профильных ведомств были даны соответствующие поручения с целью усиления работы в части администрирования доходов Государственного бюджета.
Об этом сообщает сайт КМ РА.