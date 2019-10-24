ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА 2019 ГОДА

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам исполнения доходной части Государственного бюджета Республики Абхазия за 2019 год.

В совещании участвовали вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба. Они проинформировали главу правительства о текущих результатах по выполнению плановых показателей и об имеющихся проблемах.

Валерий Бганба подчеркнул важность контроля за исполнением плановых показателей Государственного бюджета с целью предупреждения отклонения от плана.