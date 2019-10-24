В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ДЖОНУА

Второй раз крестился я в ночи кромешной,

Купелью бурлящей была Гумиста,

Под формой дрожала моя нагота…»

Именно с этого стихотворения начался вечер, посвященный 75-летию одного из создателей Народного форума Абхазии, известного военного и общественного деятеля Николая Таевича Джонуа (1 декабря 1944 – 2 декабря 1994), организованный сотрудниками Музея Боевой славы им. В.Г. Ардзинба.

В это день, почтить его память сюда пришли родные и близкие, друзья и соратники Николая Таевича по НФА.

«У нас сегодня одновременно и радостная, и печальная дата. Мы рады видеть тех, кто близко знал Николая Джонуа, тех, кто помнит его. Но нам печально, что 25 лет назад, 2 декабря он так трагически ушел из жизни, отпраздновав 1 декабря свое 50-летие», - сказала, открывая вечер памяти директор музея Мзия Бейя.

Она сообщила, что накануне сотрудники музея вместе с родными Николая Таевича посетили его могилу, возложили цветы и зажгли поминальные свечи.

Затем слово было предоставлено другу и соратнику Николая Джонуа Геннадию Аламиа.

«Без его трудов и его жизненного подвига трудно представить, каким бы был наш сегодняшний день. Николай Джонуа был одним из основателей общественно-политической организации «Айдгылара», - сказал Г. Аламиа.

Он подчеркнул, что Николай Джонуа, у которого уже был солидный опыт работы в газете Абхазского Госуниверситета, пришел в Народный форум и возглавил русскоязычный вариант газеты НФА «Единение» («Айдгылара»).

«Мы работали не только на внутреннего, но и на внешнего читателя. В ответ на реваншистские грузинские выступления в прессе, в нашей газете публиковались статьи известных абхазских патриотов - писателей и ученых. Благодаря газете многие узнали, что такое Абхазия, а мы получили поддержку от многих людей за пределами республики. Более того, мы подготовили абхазскую часть населения к тому, что придет время и им придется встать на защиту своей Родины, чтобы они знали что и от кого защищать», - констатировал Геннадий Аламиа.

Он вспомнил о совместных с Николаем Джонуа поездках в Москву и на Северный Кавказ, о том, что тот с одинаковым рвением и талантливо выполнял любую работу.

Аламиа напомнил, что именно Николай Джонуа возглавил группу из 26 абхазских добровольцев, когда в 1991 году началась война в Южной Осетии.

«Именно когда эта группа прибыла во Владикавказ, поступило сообщение, что весь Кавказ поддерживает югоосетинских братьев», - подчеркнул Аламиа.

Он особо отметил интеллект и обширные знания Николая Джонуа в разных областях, его чувство ответственности за происходящее.

«Мы потеряли многих друзей, настоящих патриотов, в числе которых и Николай Джонуа. Его принципиальная позиция всегда нас удивляла. Он был правдорубом и именно благодаря ему в прессе появилось много материалов, в которых нашли отражение наша боль и проблемы абхазского народа», - сказал Сергей Шамба, бывший председатель Народного форума Абхазии.

По его словам, в газете «Единение» публиковались «бомбы», которые взорвали наше общество.

«И это заслуга именно Николая Джонуа, который собрал хороший коллектив редколлегии и проводил обширную пропагандистскую деятельность. Материалы, публикуемые в газете, а также выступления Владислава Ардзинба стали идеологической основой независимости нашей страны», - подчеркнул Сергей Шамба.

Он напомнил, что во время войны, по инициативе одного из активистов «Айдгылара» – Альберта Топольяна Николай Джонуа стал комиссаром в армии, а уж затем был создан комиссариат при Минобороны Абхазии.

«Смерть Николая Джонуа – большая потеря для нашей страны. Такие люди, как он, сегодня были бы весьма полезны нашему обществу», - сказал Сергей Шамба.

Историк, общественный и политический деятель Станислав Лакоба отметил, что он был знаком с Николаем Джонуа еще с детских лет. Он любил играть в футбол, увлекался парусным спортом. Потом они вместе работали в газете «Советская Абхазия», а затем сотрудничали в газете «Единение» Народного форума Абхазии.

«Это был достойный друг, который всегда брал на себя ответственность в трудную минуту», - подчеркнул Станислав Лакоба.

Историк считает, что необходимо издать сборник статей, которые публиковались в газетах «Единение» и «Аидгылара» потому что в них история национально-освободительного движения Абхазии.

Участники Отечественной войны народа Абхазии Надежда Ашуба и Ахра Бжания поделились военными воспоминаниями о Николае Джонуа.

«Он нас всегда ругал, что мы неправильно режем хлеб. Коля был любителем горбушек, и мы однажды подшутили над ним – набрали пакет горбушек и отправили ему «полевой почтой», - со слезами на глазах вспоминала Н. Ашуба.

По словам Ахры Бжания, Николай Джонуа всегда внимательно относился к бойцам, большинству из которых было не более 30 лет.

«Он часто приезжал к нам на позиции, и когда мы видели его, у нас поднимался боевой дух. Мы понимали, что все будет нормально, такое было к нему доверие со стороны и бойцов, и командиров. Он легко общался с молодежью, и мы очень многим обязаны таким людям как Николай Джонуа», - считает Ахра Бжания.

Близкий друг Николая Таевича Сергей Аршба вспомнил как тот какое-то время не допускал его к работе в газете «Единение» и заставлял читать «труды» грузинских политиков, чтобы быть в теме.

«Наша газета была как глоток свежего воздуха и своего рода подтверждением того, что мы правы. Николай Джонуа был многим неугоден за свою правоту. Это личность, которая нам сегодня так необходима!» - считает Сергей Аршба.

Еще один друг Николая Таевича Гурам Допуа вспомнил, как при создании Народного форума проходило обсуждение названия самого форума и газеты.

«Николай всегда выступал за объединение народов, живущих в Абхазии. Нам тогда противостояла половина населения республики. Именно через газету «Единение» он проводил работу по объединению всех национальностей, населяющих нашу страну. И именно благодаря этому мы смогли выиграть выборы в Верховный Совет Абхазии в 1991 году, а потом и войну…

Не было бы победы, не было бы Республики Абхазия… Не было бы борьбы за президентское кресло, не было бы унижения с ним связанного… Коля избежал такого унижения…

Мы географически так расположены, что нас всегда могут использовать в политической игре. После нашей победы мы были очень уважаемы и популярны в мире, сегодня этого нет, мы пошли по нисходящей. Призываю всех объединиться. Во всём плохом, что происходит в нашей республике, повинны только мы – абхазы. Нужно переступить через себя и объединиться. Неужели у нас нет людей, которые могли бы объединить все народы, проживающие в Абхазии?

Во имя Коли и других погибших мы обязаны противостоять сегодняшней ситуации, забыть о противоречиях. Спасибо Коля, что ты у нас был…», - так закончил свое выступление Гурам Допуа.

Воспоминаниями о Николае Джонуа также поделились ветеран НФА Владимир Зантария и поэт Терентий Чаниа.

На вечере памяти было сказано очень много теплых слов, рассказано много интересных, а порой и курьезных случаев из жизни Николая Джонуа. Был показан видеоряд из фотографий и видеозаписи Николая Таевича военных лет.

Выступления друзей и соратников Николая Джонуа чередовались с песнями в исполнении Мананы Братухиной, Артура Лакрба, Людмилы Гунба и Тимура Тания.

В заключение брат Николая Джонуа Руслан Джопуа поблагодарил сотрудников музея за организацию вечера памяти, а его участников – за то, что помнят и чтут его брата.

Участники вечера ознакомились с музейной экспозицией, посвященной Николаю Джонуа. В ней представлены его фотографии, документы, награды и рукописи стихов.

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Николай Таевич Джонуа (01.12.1944 - 02.12.1994) – государственный и общественный деятель, замминистра обороны Абхазии, полковник.

Окончил Батумское профессионально-техническое училище, работал слесарем СФТИ. Окончил филологический факультет АГУ. Работал литературным сотрудником, корреспондентом, завотделом редакции газеты «Республика Абхазия», первый редактор газеты «Абхазский университет».

Внес немалую лепту в создание, становление и деятельность Народного форума Абхазии, был одним из его создателей, также являлся редактором его печатного органа – газеты «Айдгылара» (1989-1992), ставшей выразителем и соглашением интересов абхазского народа.

Николай Таевич Джонуа – участник национально-освободительного движения абхазского народа, один из тех, кто способствовал сближению Абхазии с народами Северного Кавказа и объединению малочисленных народов СССР.

С первого дня войны находился в рядах абхазского ополчения, воевал на Гумистинском фронте, был комиссаром, в октябре 1992 года назначен заместителем командующего Гумистинского оборонительного рубежа.

С 21 января 1993 года - заместитель комиссара Вооруженных сил Абхазии.

С 13 января 1994 года – заместитель министра обороны Абхазии по работе с личным составом.

Николай Таевич Джонуа награжден Орденом Леона.

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К 75-ЛЕТИЮ ДЖОНУА НИКОЛАЯ ТАЕВИЧА

Хочу поблагодарить организаторов и людей, сохранивших память об одном из самых ярких лидеров национально-освободительного движения.

Его журналистская деятельность начиналась в республиканской газете «Советская Абхазия», где он впоследствии возглавил самый идеализированный отдел партийной жизни. Несмотря на независимое, а порой и крамольное по тем временам мышление, с ним считались, прислушивались и даже терпели, не справляясь с его убедительной аргументацией, подкрепленной высочайшим интеллектом и обширными знаниями в разных областях.

В начале 80-х, осознавая запросы просвещенной молодежи, он основал университетскую газету, которую формировал и верстал самостоятельно. Многие помнят это интересно еженедельное издание, которое блеснуло материалами – предвестниками грядущей эпохи, независимым свободным изложением, новизной подходов к происходящим процессам, обще просветительскими рубриками. Оно во многом способствовало закреплению идеологии и вовлечению молодежи в процессы национально освободительного движения.

С 1985 года он с головой включился в работу по налаживанию контактов с Кавказскими республиками, казачеством Юга России, формированию Конфедерации народов Кавказа, с группой поддержки депутата Верховного Совета СССР Владислава Ардзинба выезжал в Москву для формирования необходимых материалов по восстановлению исторической справедливости Абхазии.

Сразу после создания общественно–политического движения - Народного Форума Абхазии «Айдгылара», он возглавил редакцию одноименной газеты. Она получила широкое распространение как в России и республиках в ее составе, так и за рубежом среди диаспоры, и собственно именно из этого единственного средства вещания тема Абхазии получила широкую огласку в мировом масштабе. Более того, она способствовала объединению в движение сопротивления всех национальных общин Абхазии и даже части грузин, что в свою очередь обеспечило большинство на выборах в Верховный Совет.

В 1992 году он первым откликнулся на попытку оккупации Грузией Южной Осетии, инициировал и выдвинулся в составе абхазского подразделения на помощь братскому народу, там участвовал в боевых действиях вплоть до начала войны в Абхазии.

Грузинских агрессоров встретил на линии Гумиста, поначалу присоединился к Мушни, а после самостоятельно ходил на вылазки, чтобы добыть оружие, причем брал с собой сына – Тимку. Однажды я попросил его не вовлекать Тимку, сославшись на то, что тот слишком молод, война закончится, а Тимке еще жить, на что он мне возразил в грубой форме.

Коля был полукровкой. По моим наблюдениям, степень патриотизма кратна степени полукровности. Отец и сын принимали участие в большинстве военных операции, которые были осуществлены абхазскими вооруженными силами за весь период войны, хотя Николай после мартовской операции был переведен в генеральный штаб заместителем военного комиссара.

Николай был значимой фигурой в когорте Отцов Зачинателей, Первопроходцев и Учителей, если хотите Посвященных, Избранных пассионариев, не решусь перечислять поименно, тема, требующая специальных исследований и уточнений. Это были люди чести, высокого достоинства и морали, способные на самопожертвование во имя достижения цели, приверженцами абсолютной независимости народа, сохранения уникальной многонациональной субкультуры, сформировавшейся в Абхазии в течение не одного столетия, а может быть и тысячелетия. Многие из них погибли в войну, некоторые были убиты у себя дома после изгнания оккупантов или скоропостижно умирали, а кто то, как Николай сам решил свою судьбу. При всей его толерантности, в вопросах национальной самобытности Николай мог проявить консерватизм, граничащий с архаизмом, здесь он был тверд, как скала.

Тогда 2 декабря 1994 года все задавались вопросом: почему?

С самого начала войны он замкнулся в себе, стал раздражителен, мало говорил, работал круглые сутки. Это были признаки величайшего напряжения тела и разума абхаза, выдворенного из дома завоевателями, и вся его сущность требовала изгнать оккупанта. А когда закончили, возникло ощущение завершенности своей миссии, ненужности (многим из вас знакомо это чувство), а может быть его способность предвидения дала возможность глубоко заглянуть в тяжкое будущее противостояния народа, что для него было совершенно недопустимо. Он ушел от нас с высоко поднятой головой, полный достоинства и чести, как истинный потомок своих древних пращуров, не оставив нам посланий о грядущих унижениях, избегая позора неизбежной вовлеченности в процессы, которые происходили в последней нашей истории. Многие последовали его примеру, некоторые уже стояли на грани. Думаю, меня поймут те, кто чудом прошел этот рубеж. Он был очень волевым человеком, и решение принял волевое.

Уж не доставлю удовольствия

Убитым быть из-за угла,

Лишенный силы и пространства,

Свою судьбу решу я сам!

Покойся с миром дорогой Друг, Наставник, Учитель и знай, что ваше наследие Великих Зачинателей уже прорастает в просвещенном поколении, которое бережно поднимет на руки и вознесет в будущее страну и народ, за свободу которой, ты и твои сподвижники положили на алтарь свои жизни.

С тревожным ожиданием встречи, ведь мне придется на многие вопросы отвечать.

Гурам Допуа. 02.12.2019