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Абхазия Информ

АБХАЗО-АВСТРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗДАЛО «КОМИССИЮ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Среда, 04 декабря 2019 16:36
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АБХАЗО-АВСТРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗДАЛО «КОМИССИЮ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазо-австрийским обществом была создана «Комиссия по поддержке международных контактов Республики Абхазия». Комиссию возглавляет генеральный Комитет абхазо-австрийского общества. Обэтом сообщается на сайте МИД РА.

Основной целью деятельности абхазо-австрийского общества является содействие диалогу между Абхазией и Австрией в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также развитие международных контактов Абхазии.

В настоящее время в состав Комиссии входят 10 членов из Австрии, Германии, Доминиканской Республики, Франции и других стран.

Абхазо-австрийское общество было создано 11 октября 2019 года официальными структурами Австрийской Республики.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 04 декабря 2019 16:39

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