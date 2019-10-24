АБХАЗО-АВСТРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗДАЛО «КОМИССИЮ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазо-австрийским обществом была создана «Комиссия по поддержке международных контактов Республики Абхазия». Комиссию возглавляет генеральный Комитет абхазо-австрийского общества. Обэтом сообщается на сайте МИД РА.

Основной целью деятельности абхазо-австрийского общества является содействие диалогу между Абхазией и Австрией в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также развитие международных контактов Абхазии.