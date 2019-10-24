АБХАЗО-АВСТРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СОЗДАЛО «КОМИССИЮ ПО ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 3 декабря 2019. Абхазия-Информ. Абхазо-австрийским обществом была создана «Комиссия по поддержке международных контактов Республики Абхазия». Комиссию возглавляет генеральный Комитет абхазо-австрийского общества. Обэтом сообщается на сайте МИД РА.
Основной целью деятельности абхазо-австрийского общества является содействие диалогу между Абхазией и Австрией в области культурного и гуманитарного сотрудничества, а также развитие международных контактов Абхазии.
В настоящее время в состав Комиссии входят 10 членов из Австрии, Германии, Доминиканской Республики, Франции и других стран.
Абхазо-австрийское общество было создано 11 октября 2019 года официальными структурами Австрийской Республики.
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