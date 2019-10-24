80-ЛЕТИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ВЫСТАВКОЙ В СУХУМЕ
Сухум 4 декабря 2019. Абхазия-Информ. Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, откроется в Центральном выставочном зале Сухума 10 декабря в 12:00, сказал в интервью Sputnik Абхазия председатель Союза художников Абхазии Виталий Джениа.
"В ЦВЗ будут выставлены работы абхазских художников разных периодов, это творцы как уже ушедшие из жизни, так и ныне здравствующие. Всего зрители смогут увидеть творения 60 художников", - цитирует Sputnik Абхазия Виталия Джения.
Сегодня в Союз художников Абхазии входит более семидесяти человек,
"Если оценивать развитие художественного мастерства в Абхазии, то оно идет достаточно успешно, несмотря на то, что темпы могли быть лучше. Жизнь сегодня нелегкая, поэтому художники заняты разными делами, мало кто имеет возможность заниматься только любимым делом. При этом у нас есть талантливые художники, и что особенно радует, молодежь, которая стремится учиться и достигать успехов в нашем ремесле", - сказал председатель Союза художников.
Работы молодых художников достойны выставляться как в республике, так и за пределами страны, подчеркнул Джениа.
Выставка работ абхазских художников в честь 80-летия Союза художников Абхазии будет открыта до 19 декабря. Организаторы выставки – Министерство культуры и Союз художников Абхазии.
Первая выставка абхазских художников была организована в 1940 году. В 1947 году в Сухуме открылась большая выставка художников Абхазии, посвященная победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, послевоенному строительству и развитию промышленности.
После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годах абхазские художники, несмотря на сложности первых послевоенных лет,продолжали плодотворно работать. Свидетельство тому – выставки за пределами Абхазии в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, в республиках Северного Кавказа.
Ежегодно Союз художников по итогам года организует выставки, где отбирают лучшие произведения по жанрам, которые поощряются специальными премиями, что заметно стимулирует творческую деятельность абхазских художников.
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20191204/1028942640/
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