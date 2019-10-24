ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МВД НОВОГО МИНИСТРА РАУЛИ СМЫРА

Он также обратился к журналистам не публиковать заголовки статей, которые чаще всего не соответствуют внутреннему содержанию материалов.

«Вы все его хорошо знаете, более того, не успели его назначить, а о нем уже пишут, в том числе и нелицеприятно, в соцсетях. Не ищите черную кошку в темной комнате, ее там нет», - подчеркнул глава государства.

Что касается темы, которая сегодня волнует все обществе, а именно преступления, произоше22 ноября в центре Сухум, то, как заявил Рауль Хаджимба, «недопустимо заниматься героизацией криминала».

«Удивительно, когда «вору в законе» поют оды и превозносят его. Возможно, по их понятиям и в своей среде он честен и порядочен, но удивительно, когда наше общество в целом создает такую картину, что воры являются самой высокой кастой», - возмущался президент.

Отдельно он остановился и на разговорах о трехдневном сроке, якобы данном им руководству генпрокуратуры и МВД на раскрытие этого преступления.

«Я работал в разных структурах, в том числе правоохранительных, и все знают, что такое процесс раскрытия преступления. Бывает, их раскрывают по горячим следам, а бывает на раскрытие преступления уходят годы», - подчеркнул Рауль Хаджимба.

По его словам, предыдущие руководители МВД и генпрокуратуры «плохо-хорошо, но делали свою работу».

«Аршба был не худшим министром в части касающейся его оперативности, опыта и знаний. Но те поручения, которые были даны ему и генпрокурору на заседании Совбеза, к сожалению, не были отработаны, и преступление не удалось раскрыть по горячим следам. А общество ждало совершенно других результатов», - констатировал президент.

Хаджимба назвал несоответствующими действительности разговоры о том, что решения об отставке генпрокурора и министра внутренних дел были приняты под давлением общественности,

«Вероятность этих шагов была озвучена на Совбезе задолго до того, как это стали обсуждать в обществе», - заявил Хаджимба.

Отдельно он остановился на вчерашнем заявлении одного из активных участников акции у парламента 2 декабря.

Он также напомнил, что по время акции протеста у парламента, журналисты задавали вопросы, а ее участники «потряхивали своими пистолетами».

«Не надо нас пугать, мы уже пуганы! Пусть каждый занимается своим делом, а поиском преступников займутся сотрудники и руководство МВД. Совершившие это преступление должны быть найдены и наказаны. Никому в Абхазии, будь то вор, или простой человек, не позволительно общеопасными способами решать свои проблемы», - подчеркнул Рауль Хаджимба.

Он отметил, что перед руководством министерства стоят достаточно серьезные вопросы внутренней кадровой политики.

Президент с сожалением констатировал отсутствие согласованных действий между правоохранительными структурами.

«Вы, как лебедь, рак и щука: каждый занимается своим делом, а в итоге прокуратура сваливает вину на МВД, МВД на суд, суд на прокуратуру. Следствие готовит некачественные материалы по делу, которые потом быстро разрушаются в суде. Вы должны начать работать по-другому, в том числе и качественно составлять документы», - предупредил Рауль Хаджимба.

Он напомнил, как недавно отпустили задержанного по горячим следам «вора в законе».

«Его задержали по имеющимся фактам. Что еще нужно было? Но кто-то поспособствовал, чтобы его отпустили», - возмущался президент.

Он призвал коллектив МВД «встать рядом с новым министром и начать работать качественно и понятно для нашего общества».

«Заканчивайте грызню, которая у вас внутри происходит. То вам один министр не нравится, то другой. Объединитесь и начните работать», - призвал Рауль Хаджимба.

Далее встреча президента с личным составом МВД продолжилась без участия журналистов.