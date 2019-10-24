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Абхазия Информ

КАЗБЕК КИШМАХОВ: «НИКАКОГО ПОХИЩЕНИЯ НЕ БЫЛО»

Новости Четверг, 05 декабря 2019 13:53
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КАЗБЕК КИШМАХОВ: «НИКАКОГО ПОХИЩЕНИЯ НЕ БЫЛО»

 

Сухум. 5 декабря 2019. Абхазия-Информ. Бывший заместитель министра внутренних дел Казбек Кишмахов в интервью информационному агентству «Аиашара» заявил, что лично заинтересован в расследовании уголовного дела по факту убийства Алхаса Авидзба и Астамура Шамба.

https://www.facebook.com/aiashara/?__tn__=kC-R&eid=ARCubZossNMRhQ4TtaGTNlEI_-UAnJiQAwGibhDapOSF1abe-vw57Oox8LycveGc2qg-q7io3KcusLF6&hc_ref=ART_HB5A6IOFSrnp-sPwkGk_msjycFYVij6yyHFhivpJA3yqBE9jfxgo0-

2 декабря президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении от занимаемых должностей министра внутренних дел Гарри Аршба и его заместителя Казбека Кишмахова.

Бывший замминистра возмущен тем, что «целенаправленно распространяются слухи по поводу этого уголовного дела».

Кишмахов категорически опроверг «слухи, распространяемые в соцсетях» о том, что его чуть ли не похитили и силой забрали для разговора с родственниками убитых Авидзба и Шамба.

«Никакого похищения не было. В домовладение, где мы проживали, приехали родственники убитых, которые хотели узнать о причастности конкретных лиц к данному преступлению. Я сказал им тогда, и сейчас говорю, что уголовное дело расследуется. Но говорить о том, что какие-то конкретные лица причастны к совершенному преступлению, невозможно. Никаких доказательств пока нет. По крайней мере, на момент нашего освобождения с должностей не было. Может сейчас что-то появилось? Я буду только радэтому», - сказал он.

По словам Кишмахова, МВД проверяло все версии, которые так или иначе обсуждались в народе и СМИ. «Наша работа заключается и в этом, мы должны перепроверять все версии», - сказал он.

Касаясь слухов о его причастности к этому делу, Кишмахов сказал: «Очень много слухов, касаемо нашей причастности к каким то заговорам и прочее. Хочу сразу развеять все эти слухи. Хочу отметить, что расследованием этого уголовного дела занимаются как минимум 4 структуры: Городская прокуратура, Генеральная прокуратура, МВД и СГБ. Поэтому спрятать какие-то факты, как говорят люди, обсуждают в Интернете, громогласно обвиняя конкретны лиц, невозможно!»

Он не понимает, с чем связаны такого рода публикации, которые пытаются раскачать и без того накаленную ситуацию.

Он также назвал ни на чем не основанными слухами распространяемую информацию о том, что он уже уехал или собирается уехать из Абхазии.

«Я нахожусь здесь и никуда не собираюсь уезжать», - сказал Кишмахов.

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