ОМАР БГАНБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Омар Адгурович Бганба родился 26 августа 1969 года в городе Ткуарчал. В 1985 году окончил Арасадзыхьскую среднюю школу.

Ранее Рауль Хаджимба своим указом освободил Темура Хухутовича Надарая от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района, согласно поданному заявлению.

В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» исполняющим обязанности главы администрации Галского района назначен Омар Адгурович Бганба.

Сухум. 5 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Галского района.

С 1987 по 1988 годы служил в Советской армии.

С 1989 по 1996 годы учился в Московском автодорожном институте.

С 2007 по 2016 годы осуществлял коммерческую деятельность, был гендиректором ООО "Скорпион".

С 2016 года по 5 декабря 2019 года возглавлял администрацию поселка Гулрыпш.

Женат, отец троих детей.