ОМАР БГАНБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 5 декабря 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Галского района.
В соответствии со статьей 24 закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» исполняющим обязанности главы администрации Галского района назначен Омар Адгурович Бганба.
Ранее Рауль Хаджимба своим указом освободил Темура Хухутовича Надарая от должности исполняющего обязанности главы администрации Галского района, согласно поданному заявлению.
Омар Адгурович Бганба родился 26 августа 1969 года в городе Ткуарчал. В 1985 году окончил Арасадзыхьскую среднюю школу.
С 1989 по 1996 годы учился в Московском автодорожном институте.
С 2007 по 2016 годы осуществлял коммерческую деятельность, был гендиректором ООО "Скорпион".
С 2016 года по 5 декабря 2019 года возглавлял администрацию поселка Гулрыпш.
Женат, отец троих детей.
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