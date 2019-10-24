В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
Сухум. 6 декабря 2091.Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение Кабинета министров, запрещающее заготовку елей и пихт к новогодним праздникам.
В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия запрещается:
- заготовка елей и пихты для проведения новогодних праздников;
- ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и охране природы, МВД поручается усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации, а к нарушителям применять предусмотренные законом меры.
Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Контроль за исполнением данного распоряжения возлагается на Госууправление лесного хозяйства, Госуправление я по экологии и охране природы, МВД и ГТК.
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