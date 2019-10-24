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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

Новости Пятница, 06 декабря 2019 11:55
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В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

Сухум. 6 декабря 2091.Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение Кабинета министров, запрещающее заготовку елей и пихт к новогодним праздникам.

В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия запрещается:

- заготовка елей и пихты для проведения новогодних праздников;

- ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Госуправлению лесного хозяйства,  Госкомитету по экологии и охране природы, МВД  поручается усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации, а к  нарушителям применять предусмотренные законом меры.

Администрациям районов и г. Сухум  рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагается на Госууправление лесного хозяйства,  Госуправление я по экологии и охране природы, МВД  и ГТК. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2019 12:13

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