В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

- ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

- заготовка елей и пихты для проведения новогодних праздников;

В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Республики Абхазия запрещается:

Сухум. 6 декабря 2091.Абхазия-Информ . Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение Кабинета министров, запрещающее заготовку елей и пихт к новогодним праздникам.

Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и охране природы, МВД поручается усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации, а к нарушителям применять предусмотренные законом меры.

Администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагается на Госууправление лесного хозяйства, Госуправление я по экологии и охране природы, МВД и ГТК.