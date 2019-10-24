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Абхазия Информ

ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ТКАРЧАЛСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»

Новости Пятница, 06 декабря 2019 12:48
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Сухум. 6 декабря 2019. Абхазия-Информ. 5 декабря в г. Ткурчал состоялось общее Собрание Ткурчалского отделения политической партии «Айтайра».

Руководителем отделения был избран Темур Тортия, заместителем руководителя - Гарри Пилия.

Общее собрание также избрало исполнительный орган отделения партии - Совет отделения и контрольно-ревизионную комиссию.

В тот же день, 5 декабря, в г. Очамчыра состоялось общее собрание Очамчырского отделения политической партии «Айтайра».  Руководителем отделения был избран Юлиан Бобуа, заместителями руководителя - Демур Хорава и Коба Читанаава. Также были избраны исполнительный орган отделения партии - Совет отделения и контрольно-ревизионная комиссия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2019 12:49

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