ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ТКАРЧАЛСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»
Сухум. 6 декабря 2019. Абхазия-Информ. 5 декабря в г. Ткурчал состоялось общее Собрание Ткурчалского отделения политической партии «Айтайра».
Руководителем отделения был избран Темур Тортия, заместителем руководителя - Гарри Пилия.
Общее собрание также избрало исполнительный орган отделения партии - Совет отделения и контрольно-ревизионную комиссию.
В тот же день, 5 декабря, в г. Очамчыра состоялось общее собрание Очамчырского отделения политической партии «Айтайра». Руководителем отделения был избран Юлиан Бобуа, заместителями руководителя - Демур Хорава и Коба Читанаава. Также были избраны исполнительный орган отделения партии - Совет отделения и контрольно-ревизионная комиссия.
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