АМЦАХАРА: «ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН»

«Ситуация в стране накалена до предела, разгул преступности и наркобизнес вышли на новый опасный уровень и приобрели катастрофический характер. Под угрозой жизни граждан страны и, в целом, государственность Абхазии», - отмечали выступавшие.

Руководители региональных отделений партии, выступавшие на заседании, давали очень жесткую и нелицеприятную характеристику происходящему в республике.

Речь шла и о преступлении, имевшем место 22 ноября в центре Сухума, когда средь бела дня были убиты два человека, трое ранено. Одна тяжелораненная умерла, так и не придя в сознание.

«Нас не интересует статус этих людей (убитых Авидзба и Шамба – ред. АИ), мы говорим о том, что они наши граждане. Убеждены, вся ответственность за подобные дерзкие преступления и весь творящийся беспредел ложится только на власть страны, которая обязана защищать своих граждан. Страна в подавленном состоянии, народ не видит просвета, запуган и загнан в угол. У людей не осталось веры в завтрашний день, а только страх за будущее своих детей. Такого бессилия и незащищенности люди никогда не испытывали. В стране процветает беззаконие и полным ходом идет деградация властных структур»,- отмечается в пост-релизе президиума «Амцахара».

Президиум партии «Амцахара» предлагает другим партиям и общественным организациям, Совету старейшин, представителям интеллигенции, гражданам страны высказать свое мнение по поводу происходящего в Абхазии.

На заседании президиума речь шла и о намеченном на 18 декабря рассмотрении кассационной жалобы кандидата в президенты Алхаса Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА об итогах президентских выборов.

Были также намечены цели и задачи дальнейшей оппозиционной работы партии «Амцахара».