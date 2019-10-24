АМЦАХАРА: «ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН»
Сухум. 6 декабря 2019. Абхазия-Информ. Общественно-политической и криминогенной ситуации в стране посвящалось заседание президиума политической партии «Амцахара», состоявшееся в пятницу 6 декабря.
Руководители региональных отделений партии, выступавшие на заседании, давали очень жесткую и нелицеприятную характеристику происходящему в республике.
«Ситуация в стране накалена до предела, разгул преступности и наркобизнес вышли на новый опасный уровень и приобрели катастрофический характер. Под угрозой жизни граждан страны и, в целом, государственность Абхазии», - отмечали выступавшие.
«Нас не интересует статус этих людей (убитых Авидзба и Шамба – ред. АИ), мы говорим о том, что они наши граждане. Убеждены, вся ответственность за подобные дерзкие преступления и весь творящийся беспредел ложится только на власть страны, которая обязана защищать своих граждан. Страна в подавленном состоянии, народ не видит просвета, запуган и загнан в угол. У людей не осталось веры в завтрашний день, а только страх за будущее своих детей. Такого бессилия и незащищенности люди никогда не испытывали. В стране процветает беззаконие и полным ходом идет деградация властных структур»,- отмечается в пост-релизе президиума «Амцахара».
Президиум партии «Амцахара» предлагает другим партиям и общественным организациям, Совету старейшин, представителям интеллигенции, гражданам страны высказать свое мнение по поводу происходящего в Абхазии.
На заседании президиума речь шла и о намеченном на 18 декабря рассмотрении кассационной жалобы кандидата в президенты Алхаса Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК РА об итогах президентских выборов.
Были также намечены цели и задачи дальнейшей оппозиционной работы партии «Амцахара».
Последнее от
- ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ТКАРЧАЛСКОГО И ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»
- В АБХАЗИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОТОВКА ЕЛЕЙ И ПИХТ К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ
- КОВЕ И РУДЕНКО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К 50-МУ РАУНДУ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ АДГУРА АГРБА
- ОМАР БГАНБА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛСКОГО РАЙОНА