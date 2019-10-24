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Абхазия Информ

ОМАР БГАНБА: «ВСЕ РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ, МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО БЛАГО РАЙОНА»

Новости Понедельник, 09 декабря 2019 14:56
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ОМАР БГАНБА: «ВСЕ РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ, МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО БЛАГО РАЙОНА»

Сухум. 9 декабря 2019. Абхазия-Информ. В понедельник 9 декабря руководитель Администрации Президента Беслан Барциц представил коллективу Администрации Галского района нового исполняющего обязанности главы района Омара Бганба.

«От имени Президента Республики Абхазия и руководства страны хочу выразить благодарность Тимуру Хухутовичу (Надарая – ред. АИ) за то время, которое он возглавлял Галский район, за те достижения, которые ощутимы по городу и району в целом. Пять лет назад ситуация в Галском районе, ее социально-экономическая составляющая, инфраструктурные проекты, вопросы культуры и образования были на другом уровне. Сейчас район выходит на лидирующие позиции. В 2014 году бюджет района был на уровне 119 миллионов рублей, и благодаря вам всем и руководителю Тимуру Надарая сейчас у нас удвоенные показатели. В 2019 году – уже более 200 миллионов рублей. Мы видим, каким был Гал и каким он стал», – сказал Беслан Барциц.

Тимур Надарая выразил благодарность за высокую оценку работы.

«От имени всех жителей района и от себя лично хочу поблагодарить Главу государства за поддержку и внимание ко всем нашим проблемам все эти пять лет. Думаю, с новым главой Администрации у жителей района сложатся такие же отношения, как и со мной. Он человек очень принципиальный, аккуратный и имеет опыт руководства. Я уверен, что в Гале будут показатели лучше, чем сейчас», – сказал Тимур Надарая.

Руководитель Администрации Президента также пожелал успехов новому исполняющему обязанности главы Администрации Галского района.

Омар Бганба отметил, что, в первую очередь проведет встречи с главами сельских администраций и жителями всех сел района.

«Все ресурсы и потенциал, которые есть, мы будем использовать во благо района. С первых же дней я хочу объехать весь район, встретиться с главами и активами сел, узнать, какие проблемы есть, чем мы можем помочь. А дальше будем ставить перед собой задачи и выполнять их», – сказал Омар Бганба.

Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

Фото Томаса Тхайцук, Sputnik Абхазия

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 09 декабря 2019 15:03

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