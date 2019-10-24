ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ЭРИК ЧКАДУА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ДЕЛУ О СТРЕЛЬБЕ У РЕСТОРАНА «САН-РЕМО»

Как сообщается на сайте МВД РА, личный состав отделения угрозыска ОУР УВД по г. Сухум ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождения и задержания Э. Чкадуа. Э. Ю.

22 ноября 2019 г. прокуратурой г.Сухум было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 99 и части 2 статьи 217 УК РА.

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ . Прокуратура г. Сухум вынесла постановление об объявлении в розыск подозреваемого Эрика Юрьевича Чкадуа, жителя г.Сухум, уроженца г.Ткуарчал.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом лице, просят звонить по телефонам: +7 (840) 226-41-41 или 02 - Дежурная часть; +7 (840) 229-73-00, +7 (840) 229-72-73 – «телефоны доверия».

Согласно материалам уголовного дела, 22 ноября 2019 года в 14 часов 43 минуты в г. Сухум по Проспекту Леона, д. 2, возле входа в ресторан «Сан-Ремо» группа неустановленных следствием лиц (не менее четырех человек) в масках, камуфлированной одежде, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием по предварительному сговору совершила умышленное убийство Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения, и Авидзба Алхаса Химцовича, 1981 года рождения.

В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение в голову получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения. Врачи диагностировали кому третьей степени. 3 декабря Д. Акиртава скончалась в отделении реанимации Республиканской больницы, так и не придя в сознание.

В Республиканскую больницу был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Шамба Рустам Рауфович, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу раненный в руку Авидзба Шамиль Ревазович, 1997 года рождения.

Ранее Эрик Чкадуа подозревался в соучастии в похищении 17 апреля 2019 года Омара Мерцхулава.

В августе 2019 года было прекращено уголовное преследование Чкадуа по факту похищения Мерцхулава.

"Суд в отношении Эрика Чкадуа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. На момент подачи в суд ходатайства (о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу - ред.) Генеральной прокуратурой в отношении Чкадуа было прекращено уголовное преследование в причастности к похищению и вменено обвинение в незаконном обороте огнестрельного оружия и краже двух автотранспортных средств", - сообщалось на сайте Верховного суда.