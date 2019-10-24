АРТУР АНКВАБ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКЛЮЧЕН НА ДВА МЕСЯЦА ПОД СТРАЖУ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. 9 декабря 2019 года Сухумский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении похищения гражданина Григоряна Армена Ашотовича.

В качестве подозреваемого привлечён уроженец поселка Бзыбь Гагрского района Анкваб Артур Миродович, 1969 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении А. Анкваба до 29 января 2020 года.