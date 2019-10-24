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Абхазия Информ

АРТУР АНКВАБ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКЛЮЧЕН НА ДВА МЕСЯЦА ПОД СТРАЖУ

Новости Вторник, 10 декабря 2019 10:40
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АРТУР АНКВАБ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКЛЮЧЕН НА ДВА МЕСЯЦА ПОД СТРАЖУ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. 9 декабря 2019 года Сухумский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении похищения гражданина Григоряна Армена Ашотовича.

В качестве подозреваемого привлечён уроженец поселка Бзыбь Гагрского района Анкваб Артур Миродович, 1969 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении А. Анкваба до 29 января 2020 года.

Как сообщалась ранее, уголовное дело по факту похищения Армена Григоряна было возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года. 2 декабря 2019 года уголовное дело изъято из производства прокуратуры г. Сухум и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.

Артур Анкваб - историк, преподаватель Абхазского Госуниверситета, баллотировался в президенты Абхазии на последних президентских выборах.

24 ноября 2019 года примерно в 17:30 в районе сухумского городского кладбища «Лечкоп» был похищен Григорян Армен Ашотович, 1976 года рождения.

29 ноября 2019 года прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РА (похищение человека, совершенное группой лиц) в отношении неустановленных следствием лиц.

1 декабря сотрудники МВД совместно с СГБ РА в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий освободили Армена Григоряна, удерживаемого в одном из сел Гудаутского района.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2019 10:55

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