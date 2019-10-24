АРТУР АНКВАБ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКЛЮЧЕН НА ДВА МЕСЯЦА ПОД СТРАЖУ
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. 9 декабря 2019 года Сухумский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Следственного управления Генеральной прокуратуры РА об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого в совершении похищения гражданина Григоряна Армена Ашотовича.
В качестве подозреваемого привлечён уроженец поселка Бзыбь Гагрского района Анкваб Артур Миродович, 1969 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом в отношении А. Анкваба до 29 января 2020 года.
Как сообщалась ранее, уголовное дело по факту похищения Армена Григоряна было возбуждено прокуратурой г. Сухум 29 ноября 2019 года. 2 декабря 2019 года уголовное дело изъято из производства прокуратуры г. Сухум и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры РА.
Артур Анкваб - историк, преподаватель Абхазского Госуниверситета, баллотировался в президенты Абхазии на последних президентских выборах.
24 ноября 2019 года примерно в 17:30 в районе сухумского городского кладбища «Лечкоп» был похищен Григорян Армен Ашотович, 1976 года рождения.
29 ноября 2019 года прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 119 УК РА (похищение человека, совершенное группой лиц) в отношении неустановленных следствием лиц.
1 декабря сотрудники МВД совместно с СГБ РА в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий освободили Армена Григоряна, удерживаемого в одном из сел Гудаутского района.
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