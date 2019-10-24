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Абхазия Информ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГЕОРГИЯ СТЕПАНЯНА ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Новости Вторник, 10 декабря 2019 11:13
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ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГЕОРГИЯ СТЕПАНЯНА ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. 9 декабря 2019 года в правоохранительные органы добровольно явился Барциц Джамал Ширинович, подозреваемый в совершении покушения на убийство Степаняна Георгия Георгиевича, а также в незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Джамал Барциц задержан, следователем проводится его допрос в качестве подозреваемого, по завершении которого будет решен вопрос о мере пресечения в отношении последнего.

Как сообщалось ранее, 28 ноября 2019 года прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 99 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) УК РА по факту ранения уроженца и жителя г. Гагра Степаняна Георгия Георгиевича, 1975 года рождения.

28 ноября Г. Степанян получил ранения в область грудной клетки и поясничного отдела, кисти правой руки и левого предплечья и был доставлен Гагрскую районную больниц, где его прооперировали. Для дальнейшего лечения и реабилитации родственники перевезли раненного в городскую больницу г. Сочи.

Джамал Барциц - участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалдер Ордена Леона, организатор футбольного клуба футболистов-ампутатнтов. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2019 11:21

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