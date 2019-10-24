ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГЕОРГИЯ СТЕПАНЯНА ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ. 9 декабря 2019 года в правоохранительные органы добровольно явился Барциц Джамал Ширинович, подозреваемый в совершении покушения на убийство Степаняна Георгия Георгиевича, а также в незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Джамал Барциц задержан, следователем проводится его допрос в качестве подозреваемого, по завершении которого будет решен вопрос о мере пресечения в отношении последнего.