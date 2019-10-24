 

В мире

WADA ЛИШИЛО РОССИЮ ПРАВА ВЫСТУПАТЬ НА ОЛИМПИАДАХ И ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
декабря 09 2019

WADA ЛИШИЛО РОССИЮ ПРАВА ВЫСТУПАТЬ НА ОЛИМПИАДАХ И ЧЕМПИОНАТАХ МИРА

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации…
70-ЛЕТИЕ НАТО: СПОРЫ, ОБИДЫ И РОССИЯ КАК ГЛАВНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С АЛЬЯНСОМ?
декабря 04 2019
70-ЛЕТИЕ НАТО: СПОРЫ, ОБИДЫ И РОССИЯ КАК ГЛАВНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С АЛЬЯНСОМ?
МИЛАНУ КУНДЕРЕ ВЕРНУЛИ ГРАЖДАНСТВО ЧЕХИИ, КОТОРОГО ОН БЫЛ ЛИШЕН 40 ЛЕТ НАЗАД
декабря 04 2019
МИЛАНУ КУНДЕРЕ ВЕРНУЛИ ГРАЖДАНСТВО ЧЕХИИ, КОТОРОГО ОН БЫЛ ЛИШЕН 40 ЛЕТ НАЗАД

Документы

Календарь событий

« Декабрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ АГУ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РА»

Новости Вторник, 10 декабря 2019 11:36
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-ИНформ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» присвоено сотрудникам Абхазского государственного университета:

  • Каюн Наталье Васильевне – старшему преподавателю кафедры русской и зарубежной литературы;
  • Хибба Людмиле Арзаметовне – доценту кафедры абхазской литературы;
  • Хазириши Энверу Османовичу – доценту кафедры математического анализа».
Прочитано 4 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГЕОРГИЯ СТЕПАНЯНА ДОБРОВОЛЬНО СДАЛСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.