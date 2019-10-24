ТРЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ АГУ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РА»
Новости Вторник, 10 декабря 2019 11:36
Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-ИНформ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».
За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» присвоено сотрудникам Абхазского государственного университета:
- Каюн Наталье Васильевне – старшему преподавателю кафедры русской и зарубежной литературы;
- Хибба Людмиле Арзаметовне – доценту кафедры абхазской литературы;
- Хазириши Энверу Османовичу – доценту кафедры математического анализа».
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