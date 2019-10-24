"Сотрудники управлений и служб столичной администрации, задействованные в организации новогодних праздников, постараются, чтобы горожане и гости столицы встретили Новый Год в комфортных условиях», - сказала советник мэра столицы Ирина Заркуа.

Сухум. 10 декабря 2019. Абхазия-Информ . Столичная Администрация постарается, чтобы жители и гости Сухума встретили Новый год в комфортных условиях.

Обычно к подготовке важных общегородских праздников приступают, минимум, за полгода.

Поскольку в Администрации Сухума лишь недавно произошли новые кадровые назначения, эта команда, по словам Заркуа, успеет внести лишь некоторые коррективы в организацию праздника.

«В будущем мы планируем изменить многое, в том числе стиль визуализации главной елки страны, оформление центральной части города, программу развлечений. В этом году, в основном, этот праздник мы проведём по давно отработанной схеме организации новогодних праздников, так как на него уже были запланированы определённые средства из городского бюджета, имелись договорённости с творческими коллективами», - уточнила Заркуа.

Управление культуры проведёт два больших концерта. Столичное управление образования также подготовило свою программу. Планируется много интерактивных игр для детей и молодёжи.

На площади будет установлен большой экран, на котором с 17:00 часов будут транслироваться мультфильмы для детей. А с 20:00 все желающие смогут смотреть новогодние фильмы.

Комитет по молодежи и спорту планирует организовать новый вид развлечения – городской квест.

«Очень надеемся, что это нововведение понравится нашим молодым людям. Все мероприятия на площади Свободы будут проводиться с 26 декабря до 7 января. Я понимаю, что детям этот временной промежуток может показаться коротким для новогодних праздников. И мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем предоставить подходящие условия для более длительного и качественного времяпровождения в праздничные дни»,- сказала И.Заркуа.

20 декабря на Площади Свободы будет установлена ёлка, сооружена сцена, определена территория для проведения детских мероприятий.

Главное новшество этих новогодних праздников - ледовой каток на площади.

В предновогодние праздники рядом с площадью планируется открыть три павильона (мини-кафе), в которых будет продаваться кофе, чай, лёгкие десерты и кондитерские изделия. Павильоны будут оформлены красочно. Гостям праздника будут подавать и горячий глинтвейн.

В новогодние дни также запланирован розыгрыш так называемой "мгновенной лотереи". Выигравшие лотерею будут иметь возможность тут же обменять свой приз на новогодний подарок для своего ребёнка.

В целях безопасности будет запрещена продажа и использование хлопушек и так называемых "бомбочек" – петард.